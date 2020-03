Spaniolii protestează împotriva fostului rege ieşind pe balcoane şi bătând în oale şi tigăi

Persoane din centrul Madridului, mobilizate printr-un apel pe reţelele de socializare, au ieşit pe balcoane şi pe terasele de pe acoperişurile clădirilor pentru a face zgomot cu oalele şi tigăile din bucătărie.

Spain: massive banging of pots and pans protest as the King starts a TV address to the nation. People in lockdown come out to their balconies to reject the Crown's corruption Solo puedo decir #NiVirusNiCorona . #Cacerolada pic.twitter.com/f4hTbz8a2Z #CoronaCiao

Spaniolii sunt consemnaţi în locuinţă începând de duminică, fiindu-le interzisă orice ieşire care nu este esenţială, în încercarea autorităţilor de a opri răspândirea coronavirusului în ţară, a doua cea mai lovită din Europa de pandemie, după Italia.

i know it's boring by now, but this is the only time I see my Madrid neighbors nowadays. This time banging pots again as the King of Spain spoke, urging him to donate 100million of murky inheritance money to the fight against the virus. pic.twitter.com/VoiYkFdPth