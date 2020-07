Spania și Marea Britanie, conflict din cauza turismului. Un ministru, printre cei care vor intra în carantină

Șeful guvernului de la Madrid critică ferm hotărârea Marii Britanii de a impune plasarea în carantină a celor care revin din Spania, considerând-o nepotrivită.

Decizia Londrei, ce riscă să fie molipsitoare, poate da lovitura fatală turismului european, oricum strivit de pandemie.

Acţiunile industriei aviatice s-au prăbuşit aseară la burse după ce TUI, cel mai mare operator de turism din lume, a anulat toate sejururile britanice din Spania până pe 9 august.

Semnele sunt cu atât mai rele cu cât responsabili din Belgia, Germania ori Franța vorbesc deja de al doilea val al pandemiei.

Pedro Sanchez, prim-ministru Spania: ”Din punctul meu de vedere, eroarea acestei măsuri disproporționate este că britanicii consideră că întreaga Șpanie e un focar. Însă 65% dintre noile cazuri sunt în două zone bine delimitate (n.r. Aragon și Catalonia). În cea mai mare parte a Spaniei, rata de infectare este foarte, foarte scăzută, mai scăzută decât în Marea Britanie. În acest moment, discutăm cu autoritățile britanice pentru a le convinge să-și reconsidere decizia.”

În interviul televizat, şeful executivului spaniol a susţinut că locuri din Spania foarte dependente de turiştii britanici, precum Insulele Baleare, Canare, dar şi regiunile Valencia şi Andaluzia, sunt destinaţii sigure.

Turist: ”Ne-am simțit în siguranță în Spania. Oriunde am ajuns, toată lumea purta mască, toată lumea! Se păstra distanța în localuri. Chiar se exagera.”

În 2019, 18 milioane de britanici au vizitat Spania, fiind de altfel cei mai numeroși vizitatori străini în tara iberică.

Decizia Londrei i-a bulversat și chiar înfuriat și pe britanicii surprinși de anunț pe plajele din Spania. Printre ei se numără inclusiv ministrul britanic al transporturilor, plecat sâmbătă în vacanță fără să știe că, după câteva ore, urma să se ia decizia carantinei.

Turistă: ”Încă sper că vom putea fi testate la întoarcere, ca să ne putem relua munca rapid.”

Turist: ”După cum vedeți, mă întorc dintr-o vacanță relaxantă în Barcelona plin de anxietate și stres. Nu așa ar trebui să ne trăim viețile.”

Turist: ”Am vorbit cu șeful meu, a zis că nu e nicio problemă.”

Reporter: ”Și te va plăti?”

Turist: ”Nu, asta e de fapt problema.”

Turist: ”Din punct de vedere financiar, este devastator. Carantina pentru 14 zile mi se pare ridicol. Alo, guvernul, găsește odată vaccinul ăla!”

În condițiile în care hotelurile și pensiunile din Spania aveau un grad de ocupare de numai 36%, acum patronii se plâng că străinii își anulează masiv rezervările.

Pe de altă parte, neoficial, la Londra circulă speculații că ar putea urma măsuri similare care să vizeze Germania ori Franța.

Atika Shubert, corespondent CNN: ”Și Norvegia a instituit o asemenea carantină. Franța nu a mers atât de departe, dar și-a avertizat cetățenii să nu călătorească în anumite regiune de mare risc din Spania, inclusiv Barcelona.”

Theresa Villiers, Partidul Conservator: ”Nimeni nu poate exclude riscul instituirii carantinei la întoarcerea din alte țări europene. Până vom avea un vaccin, riscul cu privire la deplasările internaționale se va menține.”

Pe de altă parte, britanicii nu s-au dumirit cum îi va controla guvernul dacă respectă carantina.

Martin Brunt, reporter Sky News: ”Nu am vorbit cu niciun reprezentant al autorităților despre carantina mea. În aeroportul Gattwick, am trecut de porțile automate, am luat trenul și am venit acasă, unde stau de atunci. Am citit despre regulile auto-izolării pe site-ul guvernului. Acolo se spune că pot face mișcare în gradina personală. Însă, dacă trec de poartă, risc o amendă de 1.000 de lire sterline.”