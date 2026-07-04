În Catalonia, în apropiere de Costa Brava, peste 300 de pompieri acționează atât de la sol, cât și din aer. Intervenția este îngreunată de vântul puternic și vegetația uscată.

Poliția a arestat un bărbat suspectat că ar fi provocat incendiul în mod accidental, după ce ar fi folosit un polizor.

La rândul ei, Portugalia a decis să activeze mecanismul european de protecție civilă, precum și acordurile sale bilaterale cu Spania și Maroc pentru a obține întăriri în lupta cu mai multe incendii forestiere. Un focar face ravagii de miercuri noaptea în nordul țării și s-a soldat cu patru răniți.