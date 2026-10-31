La trei zile de la tragedie, autoritățile au reușit să identifice 36 dintre victime. Operațiunile de căutare continuă, iar familiile așteaptă cu înfrigurare vești despre cei dispăruți.

Biserica din Urda s-a dovedit neîncăpătoare pentru toți cei care au venit să se roage pentru sufletele celor 69 de oameni care au murit în accidentul feroviar de miercuri. Autorități și zeci de localnici au participat la slujba oficiată de arhiepiscopul de Toledo. Cei care nu au mai găsit loc înăuntru au urmărit ceremonia din fața bisericii, vizibil emoționați.

Locuitori: „Pur și simplu pleci de acasă liniștit, mergi la serviciu sau la un eveniment și, la un moment dat, viața ți se sfârșește brusc. E foarte dureros!” (...)

„Plângem pentru că ceea ce s-a întâmplat nu este normal.”

Vineri seară, localnicii din Urda au organizat o procesiune în tăcere, însoțită doar de sunetul clopotelor, și au purtat o statuie a lui Hristos, în semn de omagiu pentru victimele tragediei.

Președintele regiunii Castilla-La Mancha a făcut apel la solidaritate și le-a mulțumit spaniolilor pentru mobilizarea impresionantă. De la producerea tragediei, peste 8.300 de oameni au donat sânge.

Între timp, operațiunile de recuperare a bunurilor pasagerilor și de identificare a victimelor continuă. Toate cele 69 de autopsii au fost finalizate, dar aproape jumătate dintre victime sunt în continuare neidentificate. În spitalele din Castilla-La Mancha mai sunt internați 34 de răniți, dintre care 15 în stare gravă.

Pedro Antonio Caballero, caporal și coordonator al echipelor canine de salvare: „Am folosit câini special antrenați pentru a căuta rămășițe umane. Am verificat zona din jurul vagoanelor, iar azi ne-am coordonat cu echipele care folosesc utilajele pentru ridicarea garniturilor, astfel încât să putem căuta și dedesubt eventuale rămășițe ale victimelor.”

Între timp, premierul Pedro Sánchez a participat, la Madrid, la o nouă reuniune de coordonare a intervenției după accidentul feroviar. Alături de ministrul de Interne și de reprezentanții serviciilor de urgență, șeful guvernului spaniol a analizat operațiunile desfășurate și măsurile luate pentru gestionarea tragediei. Sánchez și-a reafirmat sprijinul pentru victime și familiile acestora.