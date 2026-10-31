El País, care citează Centrul de Integrare a Datelor, un organism înfiinţat după catastrofă, scrie că 36 de persoane au fost identificate cu ajutorul amprentelor digitale, scrie News.ro.

În total, 27 de identificări au fost notificate familiilor victimelor - 18 bărbaţi şi nouă femei -, precizează publicaţia online Libertad Digital.

Rudele celorlalte nouă persoane identificate urmau să fie contactate, potrivit publicaţiei.

67 de persoane, dispărute

El País îl citează pe preşedintele regiunii Castila-La Mancha Emiliano García-Page, care a subliniat în faţa presei dificultatea identificării victimelor.

„La morgi se află 68 de corpuri intacte, cărora li se adaugă persoana decedată la spital, şi rămăşiţe umane care fac în prezent obiectul unui proces de identificare foarte complex", a declarat el.

„Aşa cum puteţi înţelege, identificarea este de o complexitate uriaşă", a declarat preşedintele regiunii.

De asemenea, 67 de persoane sunt în continuare date dispărute în urma accidentului feroviar.

Autorităţile au anunţat iniţial 27 de dispăruţi, însă cinci au fost găsiţi în viaţă.

Căutările au permis să se găsească două persoane la spital şi să se confirme că o a treia nu a urcat până la urmă în tren, în ziua accidentului

În total 14 dintre persoanele date dispărute sunt de naţionalitate străină, au anunţat autorităţile.

Este vorba despre cetăţeni din nouă ţări - Argentina, Australia, Canada, Statele Unite, Franţa, Japonia, Cehia, Tunisia şi Venezuela.

Vineri seara, 39 de persoane erau în continuare spitalizate după catastrofă, potrivit El País, care precizează că 17 dintre ele se aflau la terapie intensivă, iar 22 la secţii de medicină generală.