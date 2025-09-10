Soţia premierului spaniol Pedro Sanchez, audiată într-un dosar în care este suspectată de deturnare de fonduri publice

Stiri externe
10-09-2025 | 15:55
Pedro Sanchez sotie
AFP

Soţia prim-ministrului spaniol Pedro Sachez, Begona Gomez, a compărut miercuri din nou în faţa unui judecător, într-un dosar în care este suspectată de deturnare de fonduri publice, transmite AFP.

autor
Ioana Andreescu

Begona Gomez, care a făcut apel pentru a evita această audiere, desfăşurată cu uşile închise, nu a răspuns decât la 'trei sau patru întrebări ale avocatului său timp de un minut şi jumătate spre două minute', a indicat o sursă judiciară prezentă la interogatoriu.

Judecătorul Juan Carlos Peinado, care a audiat-o, caută să afle dacă o funcţionară angajată la serviciile prim-ministrului a lucrat pentru Gomez pe când aceasta conducea un program de masterat la Universitatea Complutense din Madrid.

Anchete multiple și acuzații de corupție

Dacă această muncă a servit 'activităţile private ale Begonei Gomez', faptul ar putea 'constitui o deturnare de fonduri publice în beneficiul unor interese private', arată judecătorul în ordonanţa sa.

Gomez a spus că i-a solicitat 'în mod punctual' acestei asistente, ce îi fusese repartizată dată fiind funcţia soţului său, să 'trimită un mesaj', dar a insistat că asistenta nu a ajutat-o 'niciodată' în activităţile profesionale.

Citește și
Donald Trump
Trump, mesaj amenințător pentru Spania. Ce a transmis după refuzul lui Sanchez de a cheltui 5% din PIB pe apărare

Potrivit lui Gomez, asistenta sa îi ţinea agenda instituţională şi îi cunoştea agenda personală pur şi simplu pentru ca acestea două să nu se suprapună.

Audierea de miercuri este cea de-a patra a Begonei Gomez de către acelaşi judecător, care conduce şi alte anchete ce o vizează în dosare distincte.

Din aprilie 2024, soţia premierului Sanchez face obiectul unei anchete pentru corupţie şi trafic de influenţă. Ea este suspectată că s-a folosit de funcţia soţului său pentru a obţine finanţări, în principal de la omul de afaceri Juan Carlos Barrabes, pentru programul de masterat în management pe care l-a condus până în 2024.

Pedro Sanchez i-a acuzat pe anumiţi judecători că 'fac politică' şi 'acuzaţii false' în diferite dosare în care sunt implicaţi apropiaţi ai săi, în primul rând fratele său, vizat de o anchetă pentru deturnare de fonduri, trafic de influenţă şi fraudă fiscală.

Şi alţi apropiaţi ai şefului guvernului se află în centrul unor dosare judiciare privind suspiciuni de mită.

Ursula von der Leyen, discurs despre starea Uniunii. Progresele făcute de CE în cele 7 direcții asumate la începutul mandatului

Sursa: Agerpres

Etichete: Spania, premier, sotie, acuzatii,

Dată publicare: 10-09-2025 15:55

Articol recomandat de sport.ro
Mircea Lucescu, prima reacție despre plecarea de la echipa națională: ”Vorbesc foarte serios!”
Mircea Lucescu, prima reacție despre plecarea de la echipa națională: ”Vorbesc foarte serios!”
Citește și...
Soția premierului spaniol audiată într-un dosar de presupusă deturnare de fonduri. Este anchetată și în alt dosar de corupție
Stiri externe
Soția premierului spaniol audiată într-un dosar de presupusă deturnare de fonduri. Este anchetată și în alt dosar de corupție

Soţia premierului spaniol Pedro Sanchez, Begońa Gómez, a fost convocată la o audiere pe 11 septembrie într-o anchetă privind presupusă deturnare de fonduri. Cazul face parte dintr-o serie de investigaţii ce vizează anturajul şefului guvernului.

Trump, mesaj amenințător pentru Spania. Ce a transmis după refuzul lui Sanchez de a cheltui 5% din PIB pe apărare
Stiri externe
Trump, mesaj amenințător pentru Spania. Ce a transmis după refuzul lui Sanchez de a cheltui 5% din PIB pe apărare

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat că va pedepsi Spania după ce premierul Pedro Sanchez a declarat că ţara sa îşi poate îndeplini angajamentele faţă de NATO cheltuind mult mai puţin decât noua ţintă NATO de 5% din PIB.

Țara care respinge creşterea „iraţională” a bugetului apărării propusă de secretarul general al NATO
Stiri externe
Țara care respinge creşterea „iraţională” a bugetului apărării propusă de secretarul general al NATO

Premierul socialist spaniol Pedro Sanchez l-a informat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre refuzul Spaniei de a se angaja la o creştere suplimentară a cheltuielilor pentru apărare.

Recomandări
Nicușor Dan explică ce va face România dacă intră drone rusești în spațiul aerian: „Oamenii nu trebuie să fie îngrijorați”
Stiri actuale
Nicușor Dan explică ce va face România dacă intră drone rusești în spațiul aerian: „Oamenii nu trebuie să fie îngrijorați”

Nicușor Dan dă asigurări că România este pregătită să acționeze dacă va ajunge într-o situație similară în care dronele rușilor ar invada spațiul aerian național.

Ursula von der Leyen, discurs despre starea Uniunii. Progresele făcute de CE în direcțiile asumate la începutul mandatului
EURomânia
Ursula von der Leyen, discurs despre starea Uniunii. Progresele făcute de CE în direcțiile asumate la începutul mandatului

Siguranța locurilor de muncă, facturile de la iarnă, AI și securitatea s-au aflat în centrul atenției la Strasbourg. Ursula von der Leyen a ținut în fața deputaților discursul despre Starea Uniunii.

Atacul rusesc de la granița României, filmat din Periprava. Momentul în care a explodat o dronă. VIDEO
Stiri actuale
Atacul rusesc de la granița României, filmat din Periprava. Momentul în care a explodat o dronă. VIDEO

Atacul cu drone al Rusiei asupra localității ucrainene Vâlcov, aflată la granița României, a fost filmat de o persoană aflată în localitatea tulceană Periprava.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 10 Septembrie 2025

49:08

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 10 Septembrie 2025

01:45:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
9 Septembrie 2025

01:31:18

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28