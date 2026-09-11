Soții sunt încarcerați în prezent în Brooklyn, în urma acuzațiilor de trafic de droguri formulate de autoritățile americane, arată news.ro.

Potrivit avocatului său, Mark Donnelly, Flores suferă în prezent de afecțiuni cardiace semnificative care necesită o explorare coronariană și, eventual, o intervenție chirurgicală. Într-un document depus miercuri, apărarea subliniază că, înainte de capturarea sa, femeia de 69 de ani era sănătoasă și nu urma niciun tratament pe termen lung, cu excepția unei injecții lunare. Avocatul consideră că condițiile actuale de detenție nu îi permit să primească îngrijirile medicale corespunzătoare.

Pentru a remedia această situație, apărarea solicită ca Flores să fie plasată în arest la reședință pe teritoriul Statelor Unite, sub un regim extrem de sever. Propunerea include supraveghere continuă, 24 de ore din 24, purtarea unei brățări electronice și reținerea pașaportului.

Cilia Flores și Nicolas Maduro, în vârstă de 63 de ani, au fost capturați într-o operațiune specială desfășurată la 3 ianuarie la Caracas. Autoritățile americane îi acuză că au facilitat trimiterea a tone de cocaină către Statele Unite.

Cei doi neagă categoric faptele de care sunt acuzați. Referitor la statutul său în cadrul acestui proces, Nicolas Maduro a reacționat ferm, declarând: „Sunt un prizonier de război al Statelor Unite”.