Darline Graham Nordone a devenit prima femeie din Carolina de Sud care ajunge în camera superioară a Congresului. Numele ei a fost desemnat de guvernatorul Henry McMaster conform legii statului, pentru a ocupa scaunul până la sfârșitul mandatului fratelui său, Lindsey Graham, în ianuarie 2027, transmite Agerpres.

Darline Graham Nordone nu a fost aleasă niciodată într-o funcție publică. Ea este de profesie, tehnician oculist, a lucrat la Universitatea Clemson și la departamentul muncii din Carolina de Sud, iar în prezent era funcționară într-o agenție de stat pentru nevăzători. Presa americană, inclusiv Washington Post și Fox News, au scris că nu se cunosc public prea multe despre opțiunile ei politice, dar că are peste 28 de ani de experiență pe posturi de conducere în executivul statului.

Relația specială dintre frații Graham

Lindsey Graham a devenit tutorele surorii sale după ce ambii lor părinți au decedat, la 15 luni unul după celălalt, în anii 1970. El avea atunci peste 20 de ani, iar Darline Graham doar 13. Senatorul, în vârstă de 71 de ani, a murit în urma unei disecții de aortă.

Alegătorii din Carolina de Sud vor vota pe 3 noiembrie pentru următorul mandat complet de patru ani în Senat, iar numirea interimară a surorii sale asigură continuitatea reprezentării statului până atunci.

Prezența sa în Senat marchează un moment istoric pentru Carolina de Sud, care nu a avut niciodată o femeie senator în istoria sa.