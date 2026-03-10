Sora lui Kim Jong Un a profitat de ocazie pentru a critica vehement atacurile americano-israeliene asupra Iranului.

„Freedom Shield" ("Scutul libertății"), exercițiile anuale de primăvară, au început luni și vor mobiliza până pe 19 martie aproximativ 18.000 de soldați sud-coreeni și un număr încă nedivulgat de militari americani.

Kim Yo Jong a afirmat că manevrele au loc „într-un moment critic în care structura mondială de securitate se prăbușește rapid și izbucnesc războaie în diferite părți ale lumii". Ea a atribuit această situație „acțiunilor imprudente ale unor bandiți internaționali scandaloși" – o referire aparentă la SUA și Israel.

Marți, sora lui Kim Jong Un a condamnat atacurile americano-israeliene asupra Iranului, calificându-le drept „act ilegal de agresiune" care a dezvăluit natura „necinstită" a Washingtonului. Phenianul formulase deja critici similare duminică.

Exercițiile militare sunt considerate ostile

Potrivit KCNA, agenția oficială de presă nord-coreeană, Kim Yo Jong a avertizat că exercițiile comune Seul-Washington „ar putea avea consecințe teribile și de neimaginat". Coreea de Nord percepe de multă vreme aceste manevre ca repetiții pentru o invazie. Cei doi vecini rămân tehnic în stare de război, neavând semnat un tratat de pace după conflictul din 1950-1953.

Kim Yo Jong a fost recent promovată la conducerea Departamentului de Afaceri Generale al partidului la putere, cu ocazia unui important congres cincinal.

Deși Washingtonul a lansat în ultimele luni o inițiativă pentru reluarea negocierilor la nivel înalt – luând în calcul chiar un summit Trump-Kim în acest an – Phenianul a ignorat în mare măsură semnele de deschidere. La finele lui februarie, Kim Jong Un a declarat că cele două țări s-ar putea „înțelege bine" doar dacă SUA ar accepta statutul de putere nucleară al Coreei de Nord. Totodată, el a respins fără menajamente propunerile președintelui sud-coreean Lee Jae Myung privind reluarea dialogului bilateral.