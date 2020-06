Soluții de reamenajare a barurilor și restaurantelor, pentru asigurarea distanțării sociale. Ideile unui patron din New York

Restaurantele și barurile din toată lumea sunt zilnic în căutare de soluții pentru a-și relansa afacerile, după ce în ultimele luni au fost fie total închise, fie au funcționat la capacitate limitată.

Proprietarii încearcă tot felul de idei ca să se mențină pe linia de plutire. De exemplu, un pub din New York a fost „reorganizat” pentru a se respecta regula distanțării fizice între clienți.

Din cauza pandemiei de coronavirus, un local new yorkez are încă lacătul pe ușă. Cu lacrimi în ochi, proprietarul spune că a fost nevoit să-și dea afară angajații.

Jimmy O'reilly, proprietarul barului: „Trebuie să reparăm coloana vertebrală a New York-ului și coloana vertebrală a Americii. Am muncit prea mult pentru a fi doborâți. Nu mă dau bătut. Am un împrumut pentru a continua și știu că pot reveni”.

Barul pe care îl deține este doar unul dintre milioanelele de localuri americane închise temporar din cauza virusului SARS-CoV-2. Deși New York-ul a intrat în prima fază a redeschiderii, afacerea acestui bărbat mai are de așteptat până va avea voie să primească din nou clienți. Dar fiecare zi care trece este o gaură în buzunar.

Jimmy O'reilly, proprietarul barului: „Obișnuiam să am încasări de aproape 600.000 de dolari pe an, dar în ultimele 3 luni nu cred că am obținut mai mult de 10.000 de dolari”.

Patronul localului spune că nu știe când va avea undă verde să redeschidă și spune că nu a primit nicio îndrumare din partea autorităților. Așa că și-a stabilit singur planul de acțiune.

Jessica Easthope, reporter: „Nu numai că bărbatul este pregătit să deschidă, ci este gata să o facă în siguranță. Această este una dintre numeroasele măsuri de precauție pe care le-a luat pentru siguranța oamenilor, iar personalul său a lucrat intens pentru a face posibilă distanțarea fizică în interiorul barului”.

Astfel, el a reamenajat întregul bar pentru că toți cei care îi trec pragul să nu simtă amenințarea unei posibile infectări cu COVID-19.

A luat în calcul toate posibilitățile prin care oamenii ar putea intra în contact unuii cu ceilalți și are soluții pentru fiecare situație.

Bărbatul speră că nu va mai trece mult timp până când ideile sale vor fi testate de clienți și, de ce nu, luate de alți proprietari drept exemplu.