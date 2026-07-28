Copreşedinţii SPD, Barbel Bas şi Lars Klingbeil, alături de secretarul general Tim Klussendorf, au afirmat că vor "reintroduce cu fermitate" amendamentul propus pe agenda politică, potrivit unui comunicat, potrivit Agerpres.

"Dorim să consolidăm şi mai mult protecţia politică a persoanelor queer", asigură aceştia.

SPD, partenerul junior în coaliţia de guvernare condusă de cancelarul Friedrich Merz, a solicitat anterior modificarea Articolului 3 din legea fundamentală a Germaniei pentru a include identitatea sexuală printre criteriile în baza cărora discriminarea este interzisă.

Luigi Pantisano, copreşedintele partidului de opoziţie Die Linke (Stânga), a formulat o solicitare similară luni, declarând că partidul său este pregătit să vină cu voturile necesare pentru a atinge majoritatea de două treimi în parlament.

Modificările aduse Constituţiei Germaniei necesită o majoritate de două treimi atât în Bundestag (camera inferioară a parlamentului), cât şi în Bundesrat (camera care reprezintă cele 16 landuri federale). Coaliţia de guvernare nu dispune singură de o astfel de majoritate, notează dpa.

Liderii SPD s-au angajat, de asemenea, să se opună reducerilor bugetare pentru programele de sprijinire a persoanelor queer, subliniind că centrele de consiliere şi asistenţă oferă o protecţie esenţială, şi au reiterat solicitarea ca atacul să fie anchetat în detaliu.

O femeie a murit şi alte 29 de persoane au fost rănite după ce o dubă a intrat în mulţime în parcul Tiergarten din centrul Berlinului, în cadrul evenimentelor Pride. Suspectul ar fi atacat şi trecători cu o armă albă.

Bărbatul în vârstă de 21 de ani şi născut la Berlin era cunoscut poliţiei şi avea legături dovedite cu extremismul islamist. El a fost ucis duminică, în timpul unei operaţiuni a poliţiei.