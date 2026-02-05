Slovenia, care are o populaţie de circa 2 milioane de locuitori, urmează exemplul Spaniei şi al Greciei care anterior în cursul săptămânii au propus interdicţii privind utilizarea social media de către adolescenţi, într-un semn de înăsprire al atitudinilor în Europa faţă de tehnologia despre care unii susţin că este creată pentru a crea dependenţă.

Matej Arcon a spus că Ministerul Educaţiei a iniţiat decizia, bazată pe experienţa altor ţări, şi că experţi în educaţie şi tehnologii digitale vor fi şi ei implicaţi în redactarea legii care are drept scop protejarea copiilor şi adolescenţilor.

Dezbateri pe tema interzicerii rețelelor sociale

"A fost un subiect fierbinte în întreaga lume şi Europa în ultimele săptămâni şi luni şi prin acest lucru noi ca guvern arătăm că ne pasă ne copiii noştri", a declarat Arcon după şedinţa de guvern.

El a spus să guvernul vrea să reglementeze reţelele sociale pe care conţinutul este partajat, menţionând TikTok, Snapchat şi Instagram, între altele.

În timp ce Spania vrea să interzică accesul în social media adolescenţilor cu vârsta sub 16 ani, Grecia este aproape să anunţe o interdicţie similară pentru minorii sub 15 ani, potrivit unei surse guvernamentale de rang înalt.

Alte ţări, precum Regatul Unit şi Franţa, iau şi ele în considerare poziţii mai dure în ceea ce priveşte social media, după ce Australia a devenit prima ţară care interzice accesul la astfel de platforme pentru minorii sub 16 ani.

în România, Raed Arafat le-a cerut parlamentarilor să ia măsuri imediate pentru excluderea copiilor sub 15 ani de pe rețelele de socializare stârnește un val de opinii. Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, se opune propunerii lui Arafat. La rândul său Ministrul Sănătății spune că această problemă ține de educație și că situația ar fi ameliorată dacă în manuale ar fi introduse lecții despre riscurile excesului. ​

Parlamentul are în lucru un proiect de lege despre „majoratul digital”, care prevede că deschiderea unui cont pe TikTok, Facebook, Instagram să fie condiționată de acordul părintelui. Acest proiect a fost aprobat până acum de Senat.