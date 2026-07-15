Tot mai mulți tineri aleg să plece din Italia în căutarea unor salarii mai bune, iar povestea lui Tait West este unul dintre cele mai spectaculoase exemple, scrie Fanpage.it .

Experiența tânărului în vârstă de 26 de ani a devenit virală pe Instagram și TikTok, unde este urmărit de peste 100.000 de persoane și povestește cum este viața într-una dintre cele mai bine plătite industrii din Australia.

„Câștig în jur de 2.130 de euro net pe săptămână. Lucrez 14 zile la rând și apoi am o săptămână liberă. Față de Italia, aici nimeni nu este plătit cu mai puțin de 15-16 euro pe oră”, a mărturisit Tait.

Înainte să plece, lucra de aproximativ un an într-o bancă din Italia, unde urma un program de formare în managementul averilor. Deși avea perspective de promovare, salariul nu l-a convins să rămână.

„Am decis să plec în principal pentru că nu eram mulțumit de salariu. Știam că în Italia aș fi evoluat profesional și financiar, dar eram conștient că ar fi durat mult”, a povestit tânărul.

Inițial visa să ajungă în Statele Unite, însă procedurile complicate pentru obținerea vizelor l-au făcut să aleagă Australia, după ce s-a sfătuit cu o rudă stabilită acolo.

Cum a ajuns să lucreze în mine

Tânărul s-a stabilit în Perth, unul dintre cele mai importante centre miniere ale Australiei. Deși la început avea oferte de muncă într-o bancă, în construcții și într-un bar, a ales în cele din urmă industria minieră.

„La început aveam trei oferte de muncă: part-time într-o bancă, în construcții și ca barman. Apoi a apărut oportunitatea de a lucra în mine. M-am documentat și am decis să încerc. După două săptămâni am semnat primul contract”, a spus el.

A început de jos, ocupându-se de curățenie și pregătirea cafelei pentru angajați, cu cazarea și mesele asigurate. Ulterior a fost promovat și lucrează acum ca ajutor de mecanic, participând la întreținerea utilajelor folosite la exploatarea aurului și a minereului de fier.

În paralel, și-a deschis o agenție online prin care îi ajută pe italienii care vor să se stabilească și să muncească în Australia.

Program de două săptămâni de muncă și una liberă

Programul de muncă al lui Tait presupune două săptămâni de lucru urmate de una liberă.

„În săptămâna liberă pot rămâne în Perth sau pot pleca în vacanță”, a mai precizat tânărul.

Deși turele sunt de 12 ore, el spune că lucrează efectiv între șase și șapte ore pe zi. Locuiește într-un complex pentru angajați, cu toate facilitățile necesare.

Salariile din industria minieră australiană sunt mult peste cele din Italia. La început, un angajat fără experiență poate câștiga între 1.500 și 1.600 de euro net pe săptămână, iar Tait ajunge acum la aproximativ 2.130 de euro net săptămânal.

„În Australia nu ești plătit niciodată cu mai puțin de 26-27 de dolari australieni pe oră, indiferent de muncă. În Italia, mulți angajați sunt exploatați și salariile sunt mult mai mici”, a completat el.

Tânărul spune însă că viața departe de casă are și sacrificii. Familia s-a opus inițial plecării, dar ulterior a acceptat decizia lui. Cel mai greu, spune el, este distanța față de cei dragi.