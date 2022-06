Serghei Lavrov, interviu pentru BBC: Rusia nu este foarte curată. Nu ne este rușine să arătăm cine suntem

Profimedia

De la începutul războiului din Ucraina, acum aproximativ patru luni, și până în prezent, mii de civili au fost uciși, în timp ce milioane de ucraineni și-au părăsit țara.

Însă, într-un interviu acordat BBC, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, susține că lucrurile nu sunt ceea ce par a fi.

„Nu am invadat Ucraina. Noi am declarat o operațiune militară specială pentru că nu am avut altă cale de a explica Occidentului faptul că integrarea Ucrainei în NATO ar fi fost un act criminal”, a spus Lavrov.

De când Rusia a invadat Ucraina, pe 24 februarie, Serghei Lavrov nu a acordat decât câteva interviuri pentru presa din Occident.

Acesta a continuat să susțină că în Ucraina există naziști. Oficialii ruși au susținut adesea că armata lor „denazifică” țara.

Un jurnalist BBC i-a prezentat ministrului rus un raport al ONU în care se arată că într-un sat din regiunea Cernigău, „360 de locuitori, inclusiv 74 de copii și cinci persoane cu dizabilități, au fost forțați de forțele înarmate ale Rusiei să stea pentru 28 de zile în subsolul unei școli... Nu existau toalete, apă...10 vârstnici au murit”.

„Asta înseamnă lupta împotriva naziștilor?”, a fost întrebat Lavrov de către jurnalist.

Iar ministrul a răspuns: „Este mare păcat, însă diplomații internaționali, inclusiv Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, secretarul general al ONU și alți reprezentanți ONU, sunt puși sub presiune de către Vest. Și de multe ori sunt folosiți pur și simplu pentru a amplifica știri false răspândite de Occident. Rusia nu este foarte curată. Rusia este ceea ce este. Și nu ne este rușine să arătăm cine suntem”.

Un alt subiect abordat de jurnalistul BBC a fost condamnarea a doi britanici din armata Ucrainei la moarte. Acesta a menționat că în ochii Occidentului, Rusia este vinovată de soarta acestora.

Lavrov: Nu mă interesează deloc ce vede Occidentul. Mă interesează doar dreptul internațional. Potrivit dreptului internațional, mercenarii nu sunt recnoscuți drept combatanți.