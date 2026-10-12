Burnham, care a preluat conducerea Marii Britanii în iulie şi a declarat luna trecută că Marea Britanie ar putea lua în considerare reintegrarea în Uniunea Europeană în viitor, este primul prim-ministru britanic care afirmă deschis că există dovezi ale interferenţei ruse în referendumul de acum un deceniu.

„Când am ajuns la Downing Street, am pus întrebarea: a existat o interferenţă din partea Rusiei în referendumul din 2016? Şi am primit un răspuns clar: da, a existat”, a declarat Burnham într-un interviu acordat podcastului „The Rest Is Politics”, relatează Reuters, conform news.ro.

Burnham nu a precizat în ce mod crede că Rusia a intervenit în referendum şi nu a oferit detalii cu privire la dovezile pe care se bazează această afirmaţie.

Ambasada Rusiei la Londra nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii. Rusia a negat anterior implicarea în votul privind Brexit-ul, prezentând Marea Britanie ca fiind cuprinsă de o isterie anti-rusă.

Comentariile lui Burnham se deosebesc de cele ale fostului prim-ministru conservator Boris Johnson, care a militat pentru ieşirea din UE şi a afirmat în 2020 că nu există dovezi ale unei interferenţe ruseşti în referendum.

În 2016, britanicii au votat cu 52% faţă de 48% în favoarea ieşirii din UE, aruncând ţara în cea mai gravă criză politică de după cel de-al Doilea Război Mondial.

Burnham a mai spus că alegătorii din democraţiile europene trebuie să fie mai bine informaţi cu privire la eforturile ruse de a perturba viaţa politică a ţărilor lor.

„Vreau să spun că este important ca aceste lucruri să fie consemnate clar acum şi cred că acest lucru îi va ajuta pe alegătorii din Germania şi Franţa să înţeleagă că o parte din această politică este instigată de duşmanii noştri, şi anume Rusia”, a spus el.

Guvernul britanic nu a reuşit să stabilească dacă Rusia s-a amestecat în referendumul din 2016 privind apartenenţa la UE, potrivit unui raport al Comisiei parlamentare pentru Informaţii şi Securitate din 2020. Raportul a constatat, de asemenea, că Rusia a încercat să influenţeze referendumul privind independenţa Scoţiei din 2014, în cadrul căruia alegătorii au respins independenţa.

Luna trecută, Burnham a declarat că ar putea face campanie pentru reintegrarea Marii Britanii în UE la următoarele alegeri generale, redeschizând dezbaterea controversată din ţară privind relaţia acesteia cu continentul.