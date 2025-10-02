Șeful NATO s-a răstit la un lider european care a invocat articolul 4. „Și-ar pierde rapid impactul”

02-10-2025 | 13:19
Secretarul general al NATO Mark Rutte a avut o dispută cu premierul Estoniei, Kristen Michal, săptămâna trecută, după ce Estonia a invocat articolul 4 al NATO, care declanșează consultări atunci când un stat membru se simte amenințat.

Intrările recente ale Rusiei în spațiul aerian NATO au amplificat diviziunile din cadrul alianței privind modul de reacție, evidențiind atât puterea, cât și limitele apărării colective, scrie Fox News.

Potrivit a trei oficiali europeni care au solicitat anonimatul, Rutte a susținut că invocările repetate ar putea dilua forța tratatului. Unul dintre aceștia a spus că Rutte și-a ridicat chiar vocea la Michal, avertizând că NATO trebuie să fie precaută în semnalarea frecventă a alarmelor.

Rutte a argumentat că, dacă articolul 4 ar fi invocat de fiecare dată când Rusia încalcă suveranitatea, prin incursiuni cu drone, avioane de luptă, atacuri cibernetice și altele , acesta și-ar pierde rapid impactul. Un purtător de cuvânt NATO a confirmat că Rutte și Michal au discutat vineri și că secretarul general „a susținut Estonia pe tot parcursul procesului”.

Rasmus Ruuda, directorul Oficiului de Comunicare Guvernamentală din Estonia, a declarat pentru Fox News Digital că Rutte „și-a exprimat sprijinul pentru Estonia, iar premierul a mulțumit NATO pentru acțiunile sale”.

drone
ISW avertizează: Rusia și Belarus pregătesc sabotaje în România și Polonia, pentru a da vina pe Ucraina

„Articolul 4 este doar un semnal că luăm în considerare ceea ce s-a întâmplat”, a spus Giedrimas Jeglinskas, membru al parlamentului lituanian și fost secretar general adjunct NATO. „Am putea invoca articolul 4 săptămânal, dar cred că asta doar ne slăbește, pentru că nu putem răspunde cu adevărat agresiunii pe care Rusia ne-o aruncă”.

Val de drone în țările NATO

Tensiunile vin după o serie de mișcări provocatoare ale Moscovei. Luna trecută, avioane MiG-29 rusești purtătoare de rachete au intrat în spațiul teritorial estonian, după o încălcare anterioară a spațiului aerian polonez de către 19 drone și incursiuni repetate asupra României. În Polonia, avioane au fost trimise să intercepteze dronele, doborând unele dintre ele. A fost pentru prima dată după al Doilea Război Mondial când forțele armate poloneze s-au mobilizat pentru a înfrunta o amenințare aeriană asupra țării lor.

Avioanele rusești din Estonia au fost în cele din urmă escortate în afara spațiului teritorial de către F-35 italiene. Cererea Estoniei pentru invocarea articolului 4 a urmat celei a Poloniei, care a făcut același demers cu câteva zile înainte, declanșând o nouă rundă de consultări la Bruxelles.

De la crearea sa în 1949, articolul 4 a fost invocat doar de nouă ori. Avertismentul NATO pentru Rusia, după solicitarea Estoniei, a fost clar: orice alte încălcări vor fi întâmpinate cu „toate mijloacele” de apărare. Ministrul apărării estonian a declarat că țara sa este pregătită să doboare avioane rusești care încalcă spațiul aerian „dacă este necesar”.

Disputele privind spațiul aerian depășesc acum avioanele de luptă. Statele membre UE se întâlnesc în această săptămână la Copenhaga pentru a discuta întărirea apărării aeriene după un val de apariții de drone. Danemarca a închis temporar spațiul aerian după activități misterioase ale dronelor, iar aeroporturile din Vilnius și Oslo au raportat, de asemenea, perturbări. Drone au fost observate chiar și în landul Schleswig-Holstein din Germania.

Guvernul a adoptat rectificarea bugetară. Executivul dă mai mulți bani pentru pensii, salarii și plata dobânzilor

Sursa: Fox News

Etichete: Rusia, NATO, drone, copenhaga, estonia, mark rutte,

Dată publicare: 02-10-2025 13:19

WSJ: SUA vor furniza Ucrainei informaţii secrete pentru a lovi în interiorul Rusiei. Sprijin sporit din partea NATO
Stiri externe
WSJ: SUA vor furniza Ucrainei informaţii secrete pentru a lovi în interiorul Rusiei. Sprijin sporit din partea NATO

SUA vor furniza Ucrainei informaţii provenind de la serviciile sale secrete pentru lansarea de rachete cu rază lungă de acţiune împotriva infrastructurilor energetice ruseşti, scrie Wall Street Journal (WSJ), citând responsabili americani.

ISW avertizează: Rusia și Belarus pregătesc sabotaje în România și Polonia, pentru a da vina pe Ucraina
Stiri externe
ISW avertizează: Rusia și Belarus pregătesc sabotaje în România și Polonia, pentru a da vina pe Ucraina

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) avertizează că Rusia și Belarus ar putea desfășura operațiuni de sabotaj împotriva infrastructurii critice din state membre NATO, inclusiv în Polonia și România, folosind forțe speciale și drone.

Experți: SUA ar trebui să privească regiunea Mării Negre ca având o importanţă majoră pentru NATO şi Occident
Stiri externe
Experți: SUA ar trebui să privească regiunea Mării Negre ca având o importanţă majoră pentru NATO şi Occident

Regiunea Mării Negre trebuie să rămână prioritate pentru politica externă a SUA, au avertizat experţi în Senat, recomandând întărirea relaţiilor şi a capacităţilor navale ale României.

Nicuşor Dan: Ameninţarea cu drone nu mai este o chestiune de vecinătate cu Rusia. Zidul anti-drone, în câteva luni
Stiri Politice
Nicuşor Dan: Ameninţarea cu drone nu mai este o chestiune de vecinătate cu Rusia. Zidul anti-drone, în câteva luni

Ameninţarea cu drone nu mai este doar o chestiune legată de vecinătatea cu Rusia, iar zidul anti-drone ar putea fi operaţional în câteva luni, a declarat, joi, preşedintele Nicuşor Dan, la sosirea la reuniunea Comunităţii Politice Europene.

Stagiu militar voluntar de 4 luni pentru românii între 18-35 de ani: soldă de până la 5.000 lei și bonus final de 27.000 lei
Stiri actuale
Stagiu militar voluntar de 4 luni pentru românii între 18-35 de ani: soldă de până la 5.000 lei și bonus final de 27.000 lei

Românii cu vârste între 18 și 35 de ani vor putea solicita, în mod voluntar, înscrierea într-un program de pregătire militară de bază, potrivit unui proiect de lege aflat pe agenda ședinței de joi a Guvernului.  

Vreme extremă în România. Jumătate de țară, sub cod portocaliu de furtuni, vânt puternic, lapoviță și chiar ninsori viscolite
Vremea
Vreme extremă în România. Jumătate de țară, sub cod portocaliu de furtuni, vânt puternic, lapoviță și chiar ninsori viscolite

Jumătate de țară este sub cod portocaliu de furtuni, vânt puternic, lapoviță și chiar ninsori viscolite. În plus, este cod roșu de ploi abundente în județele Dolj și Olt.

