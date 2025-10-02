Șeful NATO s-a răstit la un lider european care a invocat articolul 4. „Și-ar pierde rapid impactul”

Secretarul general al NATO Mark Rutte a avut o dispută cu premierul Estoniei, Kristen Michal, săptămâna trecută, după ce Estonia a invocat articolul 4 al NATO, care declanșează consultări atunci când un stat membru se simte amenințat.

Intrările recente ale Rusiei în spațiul aerian NATO au amplificat diviziunile din cadrul alianței privind modul de reacție, evidențiind atât puterea, cât și limitele apărării colective, scrie Fox News.

Potrivit a trei oficiali europeni care au solicitat anonimatul, Rutte a susținut că invocările repetate ar putea dilua forța tratatului. Unul dintre aceștia a spus că Rutte și-a ridicat chiar vocea la Michal, avertizând că NATO trebuie să fie precaută în semnalarea frecventă a alarmelor.

Rutte a argumentat că, dacă articolul 4 ar fi invocat de fiecare dată când Rusia încalcă suveranitatea, prin incursiuni cu drone, avioane de luptă, atacuri cibernetice și altele , acesta și-ar pierde rapid impactul. Un purtător de cuvânt NATO a confirmat că Rutte și Michal au discutat vineri și că secretarul general „a susținut Estonia pe tot parcursul procesului”.

Rasmus Ruuda, directorul Oficiului de Comunicare Guvernamentală din Estonia, a declarat pentru Fox News Digital că Rutte „și-a exprimat sprijinul pentru Estonia, iar premierul a mulțumit NATO pentru acțiunile sale”.

„Articolul 4 este doar un semnal că luăm în considerare ceea ce s-a întâmplat”, a spus Giedrimas Jeglinskas, membru al parlamentului lituanian și fost secretar general adjunct NATO. „Am putea invoca articolul 4 săptămânal, dar cred că asta doar ne slăbește, pentru că nu putem răspunde cu adevărat agresiunii pe care Rusia ne-o aruncă”.

Val de drone în țările NATO

Tensiunile vin după o serie de mișcări provocatoare ale Moscovei. Luna trecută, avioane MiG-29 rusești purtătoare de rachete au intrat în spațiul teritorial estonian, după o încălcare anterioară a spațiului aerian polonez de către 19 drone și incursiuni repetate asupra României. În Polonia, avioane au fost trimise să intercepteze dronele, doborând unele dintre ele. A fost pentru prima dată după al Doilea Război Mondial când forțele armate poloneze s-au mobilizat pentru a înfrunta o amenințare aeriană asupra țării lor.

Avioanele rusești din Estonia au fost în cele din urmă escortate în afara spațiului teritorial de către F-35 italiene. Cererea Estoniei pentru invocarea articolului 4 a urmat celei a Poloniei, care a făcut același demers cu câteva zile înainte, declanșând o nouă rundă de consultări la Bruxelles.

De la crearea sa în 1949, articolul 4 a fost invocat doar de nouă ori. Avertismentul NATO pentru Rusia, după solicitarea Estoniei, a fost clar: orice alte încălcări vor fi întâmpinate cu „toate mijloacele” de apărare. Ministrul apărării estonian a declarat că țara sa este pregătită să doboare avioane rusești care încalcă spațiul aerian „dacă este necesar”.

Disputele privind spațiul aerian depășesc acum avioanele de luptă. Statele membre UE se întâlnesc în această săptămână la Copenhaga pentru a discuta întărirea apărării aeriene după un val de apariții de drone. Danemarca a închis temporar spațiul aerian după activități misterioase ale dronelor, iar aeroporturile din Vilnius și Oslo au raportat, de asemenea, perturbări. Drone au fost observate chiar și în landul Schleswig-Holstein din Germania.

