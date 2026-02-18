José Ángel González Jiménez, 66 de ani, a renunțat la funcție după ce o femeie din poliție a depus plângere în aprilie 2025. Potrivit avocatului victimei, Jorge Piedrafita, înaltul responsabil i-ar fi ordonat să-l conducă la locuința sa de serviciu după un prânz într-un restaurant, unde ar fi violat-o. Plângerea vizează agresiune sexuală, constrângere și prejudicii psihologice , relatează AFP, preluat de news.ro.

„Faptele (...) sunt de o gravitate atât de mare încât, de îndată ce au fost cunoscute, a fost solicitată [demisia]", a declarat miercuri ministrul de interne, Fernando Grande-Marlaska, asigurând că nu știa nimic: „Dacă aș fi avut cea mai mică cunoștință despre o situație atât de gravă, înțelegeți bine că i-aș fi cerut să demisioneze mai devreme."

Partidul Popular, principalul partid de opoziție, a cerut demisia imediată a ministrului. „Principalul argument al guvernului pentru a justifica faptul că un presupus violator a fost la conducerea poliției naționale este că au aflat ieri [marți]", a ironizat pe X liderul PP, Alberto Núñez Feijóo. „Crede el cu adevărat că acceptăm ca un ministru de interne să nu aibă nicio idee despre ceea ce comit ierarhii poliției și că aceștia acoperă infracțiuni?"

Sub presiune, Grande-Marlaska a condiționat plecarea de la guvern de declarația victimei: va demisiona „dacă victima însăși spune că nu s-a simțit protejată".

Scandalul slăbește și mai mult un executiv deja fragil. Membri ai anturajului lui Sánchez fac obiectul anchetelor judiciare de luni de zile, iar la sfârșitul anului trecut mai mulți socialiști au fost acuzați de hărțuire sexuală — cazuri care au dus la recunoașterea unor „greșeli" de către premier și la demisia unor responsabili locali. De atunci, PSOE a suferit două înfrângeri electorale regionale, iar sondajele îl dau învins pe Sánchez în fața PP la eventuale legislative.

Cazul este cu atât mai delicat cu cât combaterea violenței împotriva femeilor și egalitatea de gen au fost declarate „priorități absolute" ale mandatului premierului socialist.