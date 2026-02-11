Printre victime se numără și un client care a plătit peste 5.000 de euro pentru două bilete, visând la o vacanță mult așteptată, scrie El Mundo.

Managera agenției, aflată în pragul pensionării, a ajuns la închisoare, acuzată că a înșelat clienți cu peste 100.000 de euro. Totul a pornit de la o relație online cu un „soldat” aflat în Liban, care pretindea că are nevoie de ajutor pentru a părăsi țara. În mai puțin de un an, managera i-a trimis „iubitului” virtual aproximativ 280.000 de euro, transformându-se din victimă într-un escroc pentru clienți.

În realitate, „soldatul” era o rețea de escroci locali, care au folosit conturile managerei pentru a extrage bani. Contul în care au ajuns sumele era administrat de o femeie care fusese și ea victimă și care acum acționa ca „mulusă” bancară pentru organizația criminală.

Când economiile proprii s-au terminat, managera a început să folosească banii clienților pentru a satisface cererile iubitului fictiv. Avansurile plătite pentru vacanțe au fost reținute, iar serviciile contractate nu au mai fost onorate.

Când clienții au încercat să contacteze agenția, birourile erau închise, iar managera le-a spus că se pensionează și că afacerea va fi preluată de fiicele sale. De atunci, comunicarea a devenit imposibilă.

Cazul a fost sesizat poliției și a declanșat o anchetă care a dus la destructurarea unei rețele complexe de escrocherii romantice prin internet, cu 11 persoane arestate în diferite provincii spaniole. Victimele așteaptă în continuare să-și recupereze banii pentru vacanțele pe care nu le-au putut niciodată să le bucure.