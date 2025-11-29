Sediul France Televisions din Paris, evacuat în urma unei alerte cu bombă. Redacţia BFMTV şi RMC, incident similar | VIDEO

Echipele France Télévisions, cu sediul în al XV-lea arondisment al Parisului, au fost evacuate sâmbătă seara, după ce au fost avertizate de către autorităţi cu privire la o alertă cu bombă, relatează AFP.

”Poliţia şi o echipă cu câini sunt în prezent la faţa locului în vederea îndepărtării îndoielilor”, anunţă pe site Franceinfo.

Les locaux de France Télévisions à Paris évacués. Le direct interrompu sur France Info pic.twitter.com/djEAhrMTZv — Loïc Gazar (@GazarLoic) November 29, 2025

”În jurul orei (locale) 17:00 (18:00, ora României), s-a semnalat un dispozitiv exploziv în sediul postului France Télévisions. Ca măsură de securitate, responsabilul media a dorit evacuarea locului”, a anunţat o sursă din cadrul poliţiei.

Către ora locală 18:30 (19:30, ora României), verificări erau în curs în clădire.

Pe timpul verificărilor, emisiunea franceinfo şi site-ul franceinfo.fr erau perturbate.

Cu două săptămâni în urmă, redacţia BFMTV şi RMC, instalată în apropierea France Télévisions, a fost evacuată în urma unei alerte cu bombă.

Programele au fost întrerupte în timp ce forţele de ordine făceau verificări.

Emisiunile în direct fost întrerupte atunci timp de peste două ore şi jumătate, iar echipele nu au descoperit niciun obiect suspect.

