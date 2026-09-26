Le-au trimis autorităților peste 150 de sesizări, în speranța că problema lor va găsi rezolvare. Sunt mulți oameni în vârstă, dar și copii care trebuie să ajungă la școală.

Satul Cotuș, unul dintre cele două care au rămas fără transport public, se află la 7 km de comuna de care aparține și la 14 km de Târgu Mureș. Oamenii sunt revoltați că nu au cum să ajungă la medic sau la locul de muncă.

Barabási Antal-Szabolcs, prefect județul Mureș: În ultima săptămână am primit undeva la 150 de sesizări din partea cetățenilor, împreună cu CJ și colegii sper să găsim soluție de compromis pentru toți cei care fac naveta din Cotuș.

Sunt și copii care trebuie să meargă zilnic la școală.

Localnicii, revoltați

Localnică: De nouă luni de zile noi nu avem transport, tot facem cereri, emailuri către prefectură, nu se rezolvă nimic, nu putem apela nicăieri. Este microbuz școlar la clasa 5-8, dar clasa 9,10, 11,12 și cei de la liceu, mai ducem și noi pe cine putem dar tot timpul nu putem nici noi, foarte mulți au renunțat la locurile de muncă, că nu au cu ce să umble.

Localnic: Eu mă descurc că am mașină, dar în sat sunt 10-15 mașini, e problemă cu copii care merg la școală, oamenii în vârstă să meargă să facă cumpărături de la un magazin, de la un hypermarket dacă mă duc să fac cumpărături îmi dă o listă îi cumpăr, îi aduc acasă , ce să facem trebuie să ne ajutăm.

Operatorul de transport privat din zonă - care avea contract până în iulie 2027 - a spus că renunță la cursă din cauza numărului mic de călători.

Sőfalvi Szabolcs, primar Sângeorgiu de Mureș: Problema asta cu transport înspre Cotuș, erau curse pentru că erau foarte puțini călători, spre Cotuș nu venea nici o firmă pentru că nu e rentabil doar dacă ar fi subvenționat, nu sunt călători, e distanță mare o firmă privată a câștigat licitația, are contract valabil inclusiv în prezent până în iulie 2027, acea firmă trebuie să asigure transportul.

În prezent, primăria comunei asigură transportul spre școală pentru elevii din sat. Autoritățile spun că ar fi găsit o soluție și pentru ceilalți locuitori, cumpărarea unui microbuz cu care să opereze firma de transport, însă ar mai dura câteva săptămâni.