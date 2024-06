Scopul vizitei rare a lui Putin în Coreea de Nord. Ce „modelează” împotriva Statelor Unite și a Occidentului

Se pare că întânirea cu liderul nord-coreean Kim Jong Un se concentrează pe asigurarea unui sprijin continuu pentru războiul de durată din Ucraina, dar analiştii internaţionali cred că va avea consecinţe mult dincolo de câmpul de luptă din Ucraina.

Potrivit CNN, anul trecut, Putin şi-a intensificat relaţiile cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, pe măsură ce stocurile de arme s-au diminuat - iar muniţiile şi rachetele au trecut în Rusia, de la un summit istoric între cei doi lideri în septembrie, spun mai multe guverne, chiar dacă atât Phenian-ul, cât şi Moscova neagă aceste transferuri.

Dar, în timp ce întâlnirea liderilor din capitala izolată la nivel global, în stil sovietic, Phenian, oferă o oportunitate pentru cei doi autocraţi de a discuta despre cum să extindă această cooperare, observatorii spun că aceasta va avea consecinţe mult dincolo de câmpul de luptă din Ucraina.

Sosirea lui Putin la Phenian în primele ore ale zilei de miercuri, ora locală, pentru vizita de două zile, marchează un pas important pentru un parteneriat fondat pe ostilitatea comună faţă de Occident şi aliaţii săi - un parteneriat care îi împuterniceşte pe ambii lideri şi adânceşte liniile de falie globale.

Se aşteaptă ca cei doi să semneze un nou acord de parteneriat strategic, iar Putin a declarat înaintea vizitei că vor "modela arhitectura securităţii egale şi indivizibile în Eurasia", potrivit Kremlinului.

"Relaţia nu este doar o chestiune de necesitate", a declarat Edward Howell, profesor de politică la Universitatea Oxford din Marea Britanie, care se concentrează asupra Peninsulei Coreene.

"Vedem cum cele două state forjează un front unit şi o aliniere din ce în ce mai concertată împotriva Statelor Unite şi a Occidentului", a adăugat el.

Aceste diviziuni au fost subliniate doar de momentul vizitei, care vine după întâlnirea lui Putin cu liderul chinez Xi Jinping, aliat apropiat, luna trecută, şi după ce liderii democraţi din Grupul celor Şapte (G7) au folosit un summit în Italia pentru a-şi arăta din nou solidaritatea împotriva războiului Moscovei.

De asemenea, aceasta vine în contextul în care Coreea de Nord s-a revoltat împotriva cooperării crescânde în materie de securitate dintre SUA şi aliaţii săi, Coreea de Sud şi Japonia, stârnind îngrijorări prin retorica sa escaladată şi testele sale continue pentru a susţine un amplu program ilegal de înarmare.

Rămâne necunoscut în mod public ce anume primeşte Phenianul în schimbul sprijinului său pentru războiul Rusiei, dar guvernele de la Seul la Washington vor urmări îndeaproape semnele pentru a vedea cât de departe este dispus să meargă liderul rus, care în trecut a susţinut controalele internaţionale asupra programului ilegal de arme al Coreei de Nord, pentru a susţine regimul belicos al lui Kim, notează News.ro.

Ce îşi doresc Rusia şi Coreea de Nord una de la cealaltă

În lunile care au urmat după ce Kim a traversat cu trenul său blindat regiunea Extremul Orient al ţării pentru un summit istoric cu Putin în septembrie, muniţiile nord-coreene păreau să intre în Rusia - şi să fie folosite în atacul asupra Ucrainei.

Rusia a primit peste 10.000 de containere de transport maritim - echivalentul a 260.000 de tone de muniţii sau materiale legate de muniţii - din Coreea de Nord începând din septembrie, potrivit unei declaraţii americane din februarie. De asemenea, forţele ruseşti au lansat cel puţin 10 rachete fabricate în Coreea de Nord asupra Ucrainei din septembrie, a mai spus un oficial american în martie.

Este posibil ca armele să fie de o calitate mai slabă decât cele ruseşti, dar au ajutat Rusia să îşi refacă stocurile în scădere şi să ţină pasul cu sprijinul în materie de arme pe care Ucraina îl primeşte din partea Occidentului, spun observatorii. De asemenea, aranjamentul poate permite Coreei de Nord să obţină informaţii din lumea reală privind funcţionarea armamentului său şi să o ajute să îşi intensifice exporturile la scară mai largă.

Într-un articol publicat în presa de stat nord-coreeană înaintea vizitei, Putin a mulţumit Phenianului pentru că a arătat "sprijin neclintit" pentru războiul Rusiei din Ucraina şi a declarat că cele două ţări sunt "pregătite să înfrunte ambiţia colectivă a Occidentului".

Putin este considerat pe scară largă ca fiind pregătit să folosească vizita sa, pe care Kim l-a invitat să o facă în septembrie anul trecut, pentru a-şi asigura un sprijin continuu.

Se ştie mai puţin despre ce compensaţii exacte a primit Phenianul până acum în schimb. Oficialii sud-coreeni au declarat că Nordul primeşte transporturi de alimente şi alte necesităţi din partea Rusiei, iar nevoile nu lipsesc pentru economia supusă sancţiunilor, care, pe lângă alimente, duce lipsă de combustibil şi de materii prime - dar care caută, de asemenea, să avanseze în programele sale spaţiale, de rachete şi nucleare.

Putin a semnalat disponibilitatea de a ajuta Coreea de Nord în dezvoltarea programului său spaţial şi de sateliţi în timpul întâlnirii lor din septembrie, care a avut loc, în mod corespunzător, la o instalaţie de lansare de rachete.

De atunci, au existat semne că o astfel de asistenţă a avut loc, inclusiv lansarea cu succes a primului satelit de recunoaştere militară al Coreei de Nord, "Malligyong-1", la câteva săptămâni după vizită, după două încercări eşuate.

Astfel de sateliţi pot ajuta Coreea de Nord să îşi îmbunătăţească capacităţile militare terestre, permiţându-i, de exemplu, să ţintească mai precis forţele adversarilor cu propriile rachete.

Statelor membre ale ONU le este interzis să sprijine direct sau indirect programele de rachete ale Coreei de Nord, precum şi să se angajeze în transferuri de arme cu Phenian.

Însă, potrivit experţilor, Kim urmăreşte, de asemenea, accesul la know-how pentru o serie de arme avansate ruseşti, precum şi la tehnologie legată de îmbogăţirea uraniului, proiecte de reactoare sau propulsie nucleară pentru submarine. Liderul nord-coreean consideră că programele sale de înarmare sunt esenţiale pentru supravieţuirea regimului său, potrivit analiştilor.

"Kim Jong Un va fi interesat să ceară lumii de la Rusia, dacă va obţine sau nu acest lucru este o altă întrebare", a declarat Ankit Panda, membru senior în cadrul programului de politică nucleară la think tank-ul Carnegie Endowment for International Peace din Washington.

Este puţin probabil ca Putin să fie "prea nerăbdător să iniţieze neapărat o cooperare în aceste chestiuni (tehnologii legate de domeniul nuclear) când există o listă lungă de tehnologii mai puţin sensibile de care ruşii se pot despărţi", cum ar fi îmbunătăţirea radarelor sau a sistemelor de rachete sol-aer, a spus el.

Când a fost întrebat săptămâna trecută despre preocupările Occidentului cu privire la faptul că Rusia ia în considerare transferul de tehnologii sensibile către Phenian, un purtător de cuvânt al Kremlinului a declarat că "potenţialul de dezvoltare a relaţiilor bilaterale" dintre cele două ţări este "profund" şi "nu ar trebui să îngrijoreze pe nimeni şi nu ar trebui şi nu poate fi contestat de nimeni".

"O lume tragică”

Cu toate acestea, orice sprijin din partea lui Putin - un lider al unui stat membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU - este un avantaj semnificativ pentru Kim, care este profund izolat pe scena mondială.

Pentru Putin, de asemenea, vizita este o oportunitate de a trimite un semnal, sau o ameninţare, că Rusia nu este singură.

"Putin evidenţiază faptul că Rusia are prieteni - şi propagă ideea că războiul nu poate fi câştigat de Ucraina, deoarece Rusia nu va rămâne fără arme", a declarat John Erath, director principal de politici pentru Centrul pentru Controlul Armelor şi Neproliferare non-profit din Washington.

De asemenea, liderul rus ar putea vedea în relaţia cu Kim o modalitate de a ridica spectrul războiului nuclear, exploatând "îngrijorările SUA şi ale Coreei de Sud cu privire la Coreea de Nord", astfel încât "prietenii Ucrainei să o oblige să caute o "soluţie" negociată în termenii Rusiei", a adăugat Erath.

Putin şi-a expus vineri condiţiile de pace înaintea unui summit internaţional pentru pace susţinut de Ucraina în weekend, la care Rusia nu a participat. Printre acestea se numără retragerea trupelor ucrainene din patru regiuni parţial ocupate - o poziţie considerată ca nefiind un început pentru Kiev şi aliaţii săi.

În scrisoarea sa publicată în presa de stat din Coreea de Nord înaintea vizitei, Putin a prezentat cele două ţări ca fiind amândouă înfruntând ceea ce el a numit eforturile SUA de a impune o "dictatură neocolonialistă" asupra lumii.

Observatorii sunt de acord că, în acest moment, este puţin probabil ca Putin să ajute în mod direct programul nuclear al Coreei de Nord, deoarece nici Putin, nici partenerul său apropiat Xi nu doresc să vadă o confruntare nucleară în regiune. Dar a devenit, de asemenea, clar că legăturile tot mai strânse dintre Coreea de Nord şi Rusia, precum şi prăpastia tot mai mare dintre Rusia, China şi Occident, au un impact asupra eforturilor internaţionale de a controla programul de înarmare al Coreei de Nord.

În martie, Rusia a opus veto la o rezoluţie a ONU pentru reînnoirea unui grup de experţi independenţi care investighează încălcările de către această ţară a sancţiunilor Consiliului de Securitate. China s-a abţinut de la vot.

În ultimii ani, ambele ţări au blocat mişcările din Consiliu legate de Coreea de Nord, deoarece au devenit sceptice în privinţa sancţiunilor susţinute de SUA.

Diviziunile tot mai profunde din prezent contrastează cu colaborarea din ultimele decenii dintre Rusia, China şi SUA, potrivit fostului ambasador american în Rusia şi oficial al Consiliului Naţional de Securitate, Michael McFaul.

El a subliniat experienţele sale din timpul fostei administraţii a fostului preşedinte american Barack Obama, care a lucrat la eforturile de neproliferare legate de Coreea de Nord şi Iran.

"(Atunci) cooperam cu ruşii pe aceste două fronturi... ne întâlneam, aveam aceleaşi obiective... iar chinezii erau alături de noi la pas în ambele conturi", a declarat McFaul într-un podcast găzduit luna trecută de think tank-ul Center for Strategic and International Studies.

"Acum, uitaţi-vă unde ne aflăm astăzi, complet opus ... nu cooperăm deloc în niciunul dintre aceste conturi ... aceasta este o lume nouă şi o lume tragică", a adăugat el.

