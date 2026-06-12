Nu i-a trecut prin cap că Italia ar putea refuza să îi înapoieze. Și totuși, patru ani mai târziu, întoarcerea lor a devenit o bătălie juridică.

Autoritățile ucrainene au declarat pentru CNN că mai mulți copii care au fost evacuați în Italia împreună cu Rudyka se numără printre zecile de minori ucraineni a căror întoarcere acasă a fost împiedicată de instanțele italiene. O dispută privind situația lor s-a intensificat în aprilie, după ce Kievul a anunțat că unul dintre copiii ucraineni, un băiat de 15 ani pe nume Sasha, a fost adoptat legal de o familie italiană – în ciuda faptului că mama sa dorește ca el să se întoarcă în Ucraina, relatează CNN.

Kievul susține că evacuările erau menite să fie temporare și că, deși războiul continuă, situația s-a stabilizat în anumite părți ale țării și există locuri sigure în care copiii se pot întoarce. Principala îngrijorare a guvernului ucrainean este că, cu cât copiii stau mai mult în străinătate, cu atât este mai puțin probabil ca aceștia să se întoarcă în viitor – o perspectivă îngrijorătoare pentru o țară care se confruntă cu o criză demografică majoră.

Italia, asemănată cu Rusia

Ombudsmanul pentru drepturile omului din Ucraina, Dmytro Lubinets, a declarat pentru CNN că Italia refuză să coopereze cu Kievul în această chestiune și împiedică autoritățile ucrainene să verifice starea de bine a copiilor.

„Continuăm să trimitem solicitări oficiale, iar reprezentanții italieni ne spun că sistemul judiciar este complet independent și că nu pot influența această decizie. Dar eu le cer să intervină”, a declarat el pentru CNN, mergând până la a compara situația cu cazurile a mii de copii ucraineni care au fost deportați ilegal în Rusia. Kremlinul neagă acest lucru și afirmă că a evacuat copiii ucraineni pentru propria lor siguranță.

„Atitudinea (Italiei) nu este, de fapt, diferită de poziția părții ruse... ne-au luat copiii și ne refuză accesul la ei”, a spus el.

CNN a contactat în repetate rânduri guvernul italian, Ombudsmanul italian pentru copii și adolescenți, Comisia pentru adopții internaționale și instanța care a decis asupra adopției, pentru a obține un comentariu. Toți au refuzat, invocând legile privind confidențialitatea referitoare la minori.

Căminul de copii ucraineni pe care Rudyka îl coordona se afla în Sumy, un oraș din nordul Ucrainei care a fost aproape complet înconjurat de trupele ruse în primele zile ale invaziei pe scară largă de la începutul anului 2022.

Potrivit lui Rudyka, o organizație caritabilă care organizase anterior vacanțe pentru copii a contactat-o cu o ofertă de a-i evacua în Italia. Ea a făcut călătoria către orașul Napoli, din sudul Italiei, în vara anului 2022, împreună cu cei 25 de copii aflați în grija sa.

„Am crezut că va fi ca o tabără de vară: copiii vor petrece ceva timp în Italia și apoi se vor întoarce”, a declarat Rudyka pentru CNN. „Dar apoi, după aproximativ trei săptămâni, poate o lună, copiilor au început să li se atribuie tutori (legali) italieni”, a spus ea.

Deși Rudyka era tutore legal al copiilor în conformitate cu legislația ucraineană, autoritățile italiene nu au recunoscut-o în această calitate. În schimb, după cum a confirmat reportajul CNN, acestea au tratat copiii ca pe minori neînsoțiți, le-au acordat statutul de refugiați și le-au desemnat noi tutori.

Ce spune legislația italiană

Această abordare își are rădăcinile în legislația italiană. Roma a consolidat protecția juridică a copiilor refugiați în contextul crizei migrației din Europa de acum zece ani. Printre alte prevederi, a introdus o interdicție privind returnarea sau îndepărtarea oricărui copil neînsoțit din Italia, cu excepția cazurilor în care acest lucru este dispus de o instanță în circumstanțe excepționale.

Dar acest lucru a însemnat că Ucraina a fost practic exclusă de la luarea oricăror decizii privind soarta copiilor evacuați.

Rosa Emanuela Lo Faro, o avocată italiană care reprezintă unii dintre minori, a declarat pentru CNN că, în unele cazuri, copiii au fost complet izolați de viața lor din Ucraina.

„Exista o interdicție de a comunica cu tutorii lor din Ucraina, cu prietenii ucraineni, cu orice persoană din Ucraina. Copilul putea comunica doar cu tutorii săi italieni și atât”, a spus ea.

Lo Faro a colaborat cu autoritățile ucrainene și a reușit să obțină anularea unor hotărâri de tutelă de către Curtea Supremă de Casație din Italia, dar a declarat pentru CNN că situația rămâne foarte complicată.

Ea a spus că, în unele cazuri, familiile de plasament care doresc să adopte copiii exercită presiuni asupra autorităților. „(Ei susțin) că le este mai bine aici, că se descurcă bine aici și că, dacă se întorc în Ucraina, vor avea parte de război”, a spus ea.

„Vă rog să lăsați copiii aici până se termină războiul”

Când, în 2022, un grup numeros de orfani ucraineni a sosit în Rota d’Imagna, o mică localitate din regiunea Lombardia, din nordul Italiei, profesorul local Diego Mosca i-a ajutat să se înscrie la școală și a început să organizeze pentru ei activități în weekenduri și în vacanțe. El a apelat la ajutorul verișoarei sale, Michela Noris.

„Eu și soțul meu nu avem copii, dar am vrut să le oferim acestor copii puțină alinare, pentru ca ei să se poată distra în afara instituțiilor, așa că ne-am spus: bine, putem încerca să-i găzduim”, a declarat ea pentru CNN.

Noris a spus că au început cu un băiat de 11 ani, dar apoi l-au luat și pe sora lui și pe alții. „În final, am găzduit cam 10, 12 copii și a trebuit să inventăm un sistem de rotație”, a declarat ea pentru CNN.

Programul a funcționat bine – până în vara anului 2024, când personalul ucrainean care sosise împreună cu copiii a anunțat că se va întoarce acasă.

Noris și celelalte familii implicate în programul de găzduire au fost îngrozite. Ea a lansat o petiție prin care cerea să se țină seama de interesul superior al copiilor – aceasta a strâns peste 18.000 de semnături.

„Nu vrem ca copiii să rămână aici, în Italia, pentru totdeauna. Le-am spus doar: «Ascultați, oameni buni, știm că situația din Ucraina este teribilă. Războiul încă continuă. Vă rugăm doar să lăsați copiii aici până se termină războiul, iar apoi să-i luați înapoi.»”

Conflict internațional

Sasha avea doar 10 ani când o instanță din Ucraina a decis ca el și cele două surori ale sale să fie luați din grija părinților, din cauza unei situații familiale dificile, potrivit documentelor judiciare. Cei trei frați locuiau într-un centru de plasament din Sumy când a izbucnit războiul și se aflau printre cei 25 de copii care au plecat în Italia împreună cu Rudyka.

Părinții lui Sasha nu și-au pierdut drepturile părintești când instanța le-a luat copiii, conform hotărârii, iar CNN nu publică numele de familie al acestora pentru a le proteja viața privată. Rudyka a spus că se aștepta ca copiii să se întoarcă la părinții lor odată ce situația de acasă se va îmbunătăți – dar invazia a împiedicat acest lucru.

În 2023, când a devenit clar că războiul nu se va termina repede, autoritățile ucrainene au decis să-i aducă pe copii înapoi în țară, găsindu-le case mai sigure în vestul Ucrainei. Rudyka a găsit un loc pentru copii în Ternopil, în vestul Ucrainei.

Consulatul ucrainean din Napoli a început să depună cereri de repatriere la instanțele italiene. Însă, după cum a aflat în scurt timp Rudyka, procedurile judiciare s-au desfășurat separat pentru fiecare copil – cu rezultate uneori foarte diferite.

„De aceea s-a întâmplat ca unii copii să se întoarcă, în timp ce alții au rămas. În prezent, mai avem încă cinci copii în Italia”, a declarat Rudyka pentru CNN.

Celor două surori ale lui Sasha li s-a permis să se întoarcă în Ucraina, dar în cazul lui Sasha, instanțele au decis împotriva întoarcerii sale – iar în aprilie au aprobat adopția sa de către familia italiană care îl îngrijea în regim de plasament încă din 2022.

La doar 15 ani, băiatul se află acum în centrul unei dispute internaționale.

Un purtător de cuvânt al UNHCR, Agenția ONU pentru Refugiați, a declarat pentru CNN că poziția oficială a agenției este că, având în vedere războiul, întoarcerile în Ucraina ar trebui să aibă loc doar în mod voluntar și numai dacă țara gazdă consideră că acest lucru este în interesul superior al copilului.

Mulți copii și-au uitat limba și obiceiurile

Lo Faro a spus că instanțele italiene pentru minori, asistate de psihologi pentru copii, trebuie să ia în considerare opiniile copiilor atunci când iau decizii. Ea a menționat însă că acest lucru este deosebit de complicat în cazul copiilor ucraineni care au venit în Italia la o vârstă foarte fragedă și își amintesc foarte puțin din viața lor din Ucraina.

„Este evident că spun ce vrea familia italiană, pentru că au uitat ce au trăit în Ucraina, chiar și limba și obiceiurile, și, bineînțeles, au preluat toate obiceiurile italiene”, a spus ea.

Nu este clar ce dorește Sasha – CNN nu a reușit să ia legătura cu el. Potrivit lui Lo Faro, el și-a dat acordul pentru adopție. Cu toate acestea, familia lui a spus că le-a spus că vrea să se întoarcă în Ucraina, în timp ce Rudyka a declarat pentru CNN că, atunci când l-a întrebat ce vrea, el a răspuns că nu știe.

Mosca, profesorul care a coordonat programul în Rota d’Imagna, a spus că mulți dintre copiii aflați în grija sa par dezorientați, trăind „cu jumătate din inimă într-o parte și jumătate în cealaltă”.

Tatăl lui Sasha, un soldat ucrainean care luptă în război, este declarat oficial dispărut în misiune din 2025. Mama lui, Natalia, a declarat pentru CNN că își dorește ca Sasha să se întoarcă să locuiască în Ucraina; autoritățile ucrainene o susțin în această dorință. Ea crede că i s-a interzis să comunice cu familia sa din Ucraina.

„I-am trimis urări de bine (de ziua lui), dar nu-l lasă să vorbească cu nimeni – nici cu mine, nici cu surorile lui, nici cu nimeni”, a declarat ea pentru CNN.

CNN a solicitat detalii instanței pentru minori din Lecce, care a examinat cazul. Aceasta a refuzat, invocând motive juridice.

Lo Faro a spus că încearcă acum să blocheze adopția lui Sasha, o audiere fiind programată pentru sfârșitul acestei luni.

Frații își doresc să se reunească

Potrivit autorităților ucrainene, peste 4.800 de copii au fost evacuați din internatele și centrele de plasament din Ucraina către mai multe țări europene în 2022. Unii erau orfani, în timp ce alții, precum Sasha și surorile sale, fuseseră plasați în îngrijirea statului.

Lubinets, ombudsmanul ucrainean, a declarat pentru CNN că în prezent există peste 300 de copii a căror întoarcere în Ucraina este împiedicată de autoritățile locale, majoritatea dintre ei aflându-se în Italia, Germania și Austria.

Familiile care i-au adoptat se opun

Volodymyr Ivanyuta, care a fost numit de guvernul ucrainean să reprezinte o parte dintre copiii ucraineni din Italia, a spus că, de-a lungul timpului, a observat că instanțele italiene se pronunță din ce în ce mai des împotriva întoarcerii copiilor în Ucraina, indiferent de situația lor.

„Avem copii care trăiesc cu o familie care face (totul) pentru a împiedica întoarcerea lor”, a spus el. „Apoi, sunt copii aflați în grija noastră care se află în centre de plasament, nu au persoane specifice interesate de ei și, cu toate acestea, acestor copii încă nu li se permite să se întoarcă (de către instanțele italiene).”

Frații mai mici ai lui Ivan se numără printre acești copii. Ivan, care are acum 20 de ani, și cei patru frați ai săi au fost luați în grija statului în 2017, deoarece mama lor nu reușea să aibă grijă de ei. Când a izbucnit războiul pe scară largă, cei trei băieți mai mici au fost evacuați la un centru de plasament din Modica, Sicilia, unde doi dintre ei, care sunt încă minori, se află și acum; al treilea trăiește acum pe cont propriu în Italia, a spus Ivan.

„Condițiile lor de viață sunt mai mult sau mai puțin normale; sunt hrăniți, dar, în general, nu le place prea mult acolo”, a spus Ivan, care se află în prezent în Germania și încearcă să-și reunească frații, referindu-se la frații săi din căminul de copii. „I-am întrebat dacă vor să se întoarcă în Ucraina. Ei spun că da.”

Ivan a spus că, deși i se permite să comunice cu frații săi mai mici, cererile sale de a-i vizita au fost respinse de către cei responsabili. „Este o situație teribilă... Încă nu înțeleg motivele”, a spus el.

Directorul centrului a refuzat să comenteze cazul pentru CNN, invocând motive legate de confidențialitate.

Ivan nu este dispus să renunțe – și a luat legătura cu mai multe organizații non-profit care îl ajută să stabilească pașii următori. „Italienii decid soarta familiei mele, a fraților mei, și nici măcar nu mă lasă să-i văd”, a spus el.

Noris a spus că încă îi este dor de copiii care au părăsit orașul ei din nordul Italiei, îngrijorându-se adesea pentru siguranța lor.

„Am dus doi dintre ei la mare pentru trei zile și erau atât de încântați”, a spus ea.

„Nu aveau nevoie de nimic special, nu aveau nevoie de petreceri, nu aveau nevoie de bani, aveau nevoie doar – și încă au nevoie – de atenție, de atenția oamenilor care au grijă de ei. Acesta este singurul lucru de care aveau nevoie.”