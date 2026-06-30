"Două medalii de aur absolut şi două de argint pentru echipa României, la Balcaniada de Fizică, şi primul loc pentru ţara noastră, în raport cu totalul punctajelor obţinute! Bravo", a transmis marţi Ministerul Educaţiei.

Elevii premiaţi sunt:

- Toncu Vlad - elev al Colegiului Naţional de Informatică "Tudor Vianu", Bucureşti, a obţinut premiul I absolut şi medalia de aur, cu punctaj maxim: 100/100 de puncte.

- Păuleţ Robert Cătălin - elev al Liceului Teoretic Internaţional de Informatică, Bucureşti, a obţinut premiul I absolut şi medalia de aur, cu punctaj maxim: 100/100 de puncte.

- Buzea Luca Mihai - elev al Colegiului Naţional de Informatică "Tudor Vianu", Bucureşti, a obţinut medalia de argint.

- Bautu Vlad Andrei - elev al Colegiului Naţional "Mircea cel Bătrân", Constanţa, a obţinut medalia de argint.

Liderii echipei

României sunt prof. Adriana Radu, de la Colegiul Naţional "Mihai Viteazul" Ploieşti, şi prof. Costin Ionuţ Dobrotă, de la Colegiul Naţional "Dimitrie Cantemir" Oneşti. Conf. univ. dr. Sebastian Popescu, de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, este membru al Comitetului Ştiinţific.

"Felicitări elevilor, profesorilor şi părinţilor care i-au susţinut neîntrerupt!", transmite ministerul.

Competiţia s-a desfăşurat în perioada 27-30 iunie 2026, în Turcia, la Istanbul, cu participarea a 13 ţări.

La nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, coordonarea olimpiadei a fost asigurată de Direcţia Olimpiade, Concursuri, Parteneriate şi Educaţie Extracurriculară, prin prof. Elisabeta Ana Nagy, inspector MEC.

"Ministerul Educaţiei şi Cercetării sprijină participarea loturilor naţionale ale ţării noastre la olimpiadele internaţionale prin acoperirea taxelor de participare şi a costurilor deplasărilor, diurnă aferentă zilelor de şedere, precum şi în organizarea şi desfăşurarea etapelor ce preced olimpiadele internaţionale - etapele locale/ judeţene/ municipale şi naţionale ale acestor competiţii", precizează instituţia.