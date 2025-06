Medvedev intervine în războiul dintre Trump și Musk și se oferă să medieze conflicul. Mesajul sarcastic pe care l-a transmis

Afirmaţia a fost făcută în contextul tensiunilor dintre fostul preşedinte american şi miliardar, pe fondul sprijinului oferit Ucrainei de reţeaua Starlink în timpul războiului declanşat de Rusia.

„Suntem gata să facilităm un acord de pace între D (Donald Trump) şi E (Elon Musk) pentru o taxă rezonabilă şi acceptăm acţiuni Starlink ca plată. Nu vă certaţi, băieţi!” - a scris Dmitri Medvedev pe X, reţeaua socială a lui Musk interzisă ruşilor de rând. Medvedev şi-a însoţit postarea sarcastică de un emoticon ce mimează groaza.

We are ready to facilitate the conclusion of a peace deal between D and E for a reasonable fee and to accept Starlink shares as payment. Don't fight, guys????!