Statul care nu le mai dă vize americanilor. Replică imediată la restricțiile impuse de Trump

Președintele Donald Trump a reînviat miercuri o politică emblematică a primului său mandat, când a anunțat interzicerea vizelor pentru 12 țări, inclusiv Ciad, acuzându-le că au un control și o verificare „deficitare” și că, din punct de vedere istoric, refuză să își primească înapoi propriii cetățeni care rămân peste termen în Statele Unite, scrie apnews.com.

Noua interdicție vizează Afganistanul, Myanmar, Ciad, Republica Congo, Guineea Ecuatorială, Eritreea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan și Yemen.

Reacții în lanț din Africa, după restricțiile SUA

De asemenea, vor exista restricții sporite pentru vizitatorii din alte șapte țări în noua politică de călătorie care intră în vigoare luni la ora 12:01 a.m.

Într-o postare pe Facebook, președintele Ciadului a declarat că a cerut guvernului său să suspende vizele pentru cetățenii americani „în conformitate cu principiile de reciprocitate”.

„Ciadul nu are avioane de oferit, nu are miliarde de dolari de dat, dar Ciadul are demnitatea și mândria sa”, a declarat Deby, referindu-se la avionul de lux de 400 de milioane de dolari oferit administrației sale ca dar de către familia conducătoare din Qatar.

Republica Congo consideră interdicția o greșeală

Noua politică privind călătoriile a declanșat reacții variate din Africa, ale cărei țări reprezintă șapte dintre cele 12 țări afectate de interdicția totală a lui Trump privind vizele, cu unele excepții.

În Republica Congo, purtătorul de cuvânt al guvernului, Thierry Moungalla, a declarat că el crede că țara se numără printre cele afectate din cauza unei „neînțelegeri” cu privire la un atac armat în SUA, autorii fiind „confundați” cu cei din Republica Congo.

„Evident, Congo nu este o țară teroristă, nu găzduiește niciun terorist, nu este cunoscută ca având o vocație teroristă. Deci, credem că este vorba de o neînțelegere și cred că, în orele următoare, serviciile diplomatice competente ale guvernului vor contacta autoritățile americane de aici”, a declarat el în capitala Brazzaville.

În Sierra Leone, printre țările cu restricții sporite de călătorie, ministrul informațiilor, Chernor Bah, a declarat că țara este hotărâtă să abordeze preocupările care au determinat interdicția.

„Vom colabora cu autoritățile americane pentru a asigura progresul”, a adăugat el.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: