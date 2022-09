Șantajul nuclear al Moscovei: ce arme nucleare are Rusia și ce daune ar putea provoca?

Președintele Rusiei a avertizat Occidentul că are „diverse arme de distrugere” după ce i-a acuzat pe liderii mondiali că au lansat un „șantaj nuclear” împotriva țării sale, scrie Sky News.

„Dacă integritatea teritorială a țării noastre este amenințată, vom folosi, fără îndoială, toate mijloacele disponibile pentru a proteja Rusia și poporul nostru – aceasta nu este o cacealma”, a spus Vladimir Putin într-o adresă televizată rară adresată națiunii.

Mesajul a stârnit deja o reacție din partea Regatului Unit, secretarul Apărării, Ben Wallace, declarând că „nicio amenințare și propagandă” nu poate ascunde că Ucraina câștigă războiul.

Dar ce arme nucleare are de fapt Rusia și ce daune ar putea face?

Câte arme nucleare are Rusia?

Potrivit Federației Oamenilor de Știință din America, Rusia are un inventar total de focoase nucleare de 6.257 - acesta este cel mai mare din lume.

În comparație, SUA are 5.550, în timp ce Franța are 290 și Marea Britanie are 225.

Se crede că aproximativ 90% din toate focoasele nucleare sunt deținute de Rusia și Statele Unite.

Specialiștii spun că 1.588 de focoase rusești sunt desfășurate pe rachete balistice și diponibile pentru echipare pe bombardiere.

Cu toate acestea, experții au spus că numărul exact de focoase și arme nucleare nu este cunoscut din cauza secretizării strategiilor de stat.

Ce amenințare reprezintă armele nucleare pentru Ucraina și pentru întreaga lume?

Rachetele balistice intercontinentale (ICBM) aflate în posesia Rusiei au capacitatea de a ajunge și de a distruge marile metropole precum Londra sau Washington.

ICBM-urile pot atinge o viteză maximă la aproximativ 10 minute după lansare, astfel o rachetă lansată din Rusia ar ajunge în Marea Britanie în doar 20 de minute.

În martie, Putin a tras alarma în întreaga lume după ce și-a plasat forțele de descurajare nucleară în stare de alertă maximă.

La acea vreme, expertul în apărare, generalul Sir Richard Barrons, a declarat pentru Sky News: „Președintele Putin a ridicat miza - a început să amenințe cu arme nucleare la nivel global„.

Generalul a mai precizat: ”Racheta prezentată balistică intercontinentală prezentată de Putin poate ajunge din Rusia până în SUA și, evident, în Europa. Ogivul din partea din față are un randament între 300 și 800 de kilotone [de echivalent TNT]”.

„Trei sute de kilotone sunt suficiente pentru a distruge Washington, Londra sau Paris. Ar trebui să înțelegem că miza pentru Ucraina a devenit acum globală”, a mai precizat experul militar.

Care ar fi procedura ca Rusia să lanseze o rachetă nucleară?

Președintele țării, ministrul apărării sau șeful statului major trebuie să dea permisiunea de lansare prin ceea ce se numește valiza nucleară ”Cheget”.

Doctrina nucleară rusă permite utilizarea a ceea ce este cunoscut ca o armă nucleară tactică - o explozie nucleară limitată - care să fie desfășurată într-un conflict convențional pentru a face inamicul să se retragă.

Armele nucleare strategice pot lovi ținte mult mai îndepărtate, cum ar fi SUA.

Armele nucleare tactice este termenul folosit pentru cele desfășurate pe un câmp de luptă, cum ar fi Ucraina.

Ce se întâmplă cu cantitatea de arme nucleare, la nivel global

Alte țări își cumpără sau își dezvoltă propriile rachete, fiind determinate de nevoia de securitate și de dorința de a reduce dependența de alți furnizori.

În mai puțin de un deceniu, Asia în special va fi plină de rachete convenționale care vor zbura mai departe și mai repede și vor fi mai sofisticate ca oricând.

China produce în serie DF-26 - o armă multifuncțională cu o rază de acțiune de până la 4.000 km (2.485 mile).

SUA dezvoltă noi arme menite să contracareze Beijingul în Pacific.

Taiwan și Japonia își sporesc, de asemenea, capacitățile de balistice, precum și sistemele de apărare concepute pentru a contracara amenințările cu rachete.

Federația Oamenilor de Știință din America a declarat că nouă țări dețineau aproximativ 12.700 de focoase la începutul anului 2022.

Sursa: SkyNews