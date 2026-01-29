La o reuniune a UE de la Bruxelles, joi, Tsahkna a declarat că există informaţii conform cărora mulţi soldaţi ruşi doresc să vină în UE după un posibil sfârşit al războiului.



Acest lucru ar fi imposibil de explicat cetăţenilor, a spus ministrul estonian. "Sunt oameni foarte periculoşi", a subliniat el.



Un document de informare privind propunerea, consultat de dpa, susţine că aproximativ 1,5 milioane de cetăţeni ruşi au participat la operaţiuni de luptă începând din 2022, aproximativ 640.000 fiind încă desfăşuraţi activ.



Conform documentului, printre caracteristicile lor comune se numără experienţa de luptă şi utilizarea violenţei, cu implicarea probabilă în crime de război şi alte atrocităţi împotriva populaţiei ucrainene.



"Posibila lor intrare şi prezenţă în UE nu numai că prezintă un risc general de infracţiuni violente, ci reprezintă şi un vector major pentru infiltrarea crimei organizate, a mişcărilor extremiste şi a operaţiunilor statale ostile în întreaga Europă", scriu autorii.



Foştii luptători sunt, de asemenea, deosebit de uşor de recrutat pentru serviciile de informaţii ruseşti.



Propunerea subliniază, de asemenea, că există deja o legătură în Rusia între foştii luptători şi creşterea violenţei. Mulţi repatriaţi au comis infracţiuni grave, numărul total atingând un maxim al ultimilor 15 ani în prima jumătate din 2025.



Până la 180.000 de prizonieri condamnaţi au fost recrutaţi direct pentru unităţi militare speciale.

