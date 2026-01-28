Însă, în timp ce negociază pacea de ochii președintelui american rușii nu opresc bombardamentele asupra civililor din Ucraina.

Marți seară au atacat un tren plin de pasageri în nord-estul Ucrainei.

Garnitura se apropia de destinaţie, oraşul Harkov, când a fost lovită de dronele rușilor. În jur de 200 de călători se aflau în vagonanele trenului plecat din orașul Ciop, de la granița cu Ungaria.

Imaginile apărute pe rețelele sociale surprind cel puțin un vagon cuprins în întregime de flăcări. 5 pasageri au pierit în urma atacului.

„În orice țară, un atac cu drone asupra unui tren de călători ar fi considerat, fără excepție, un act terorist.” - a transmis președintele Zelenski.



Azi-noapte, două persoane au fost ucise în Kiev, de dronele rușilor care au lovit un bloc de locuinţe. În Odesa, bombele au spulberat o mănăstire, după ce, în ajun, au distrus mai multe clădiri rezidențiale, școli și grădinițe în portul de la Marea Neagră.



Toate astea se petrec în pofida faptului că vinerea trecută ruşii au început, în Abu Dhabi, negocieri directe cu reprezentanţii Kievului, mediate de americani. În urma celor două zile de discuţii, care ar urma să se reia duminică, cele două părţi au vorbit de progrese, iar Casa Albă a alimentat din nou speranţele.

Cât de aproape suntem de un acord în negocierile din Abu Dhabi? A revenit în discuție o întâlnire cu Putin în Budapesta?



Donald Trump: ”Așteptăm lucruri foarte bune pentru Ucraina și Rusia. Foarte îmbucurătoare. Se întâmplă ceva bun în privința Ucrainei și a Rusiei”.



Însă Kremlinul insista că e doar începutul procesului de negociere.





Dmitry Peskov, purtător de cuvânt Kremlin: ”Nu e cazul să tragem concluzii, nici măcar unele preliminare. E doar începutul procesului. Discuțiile la nivel de experți vor continua”.

În opinia analiştilor, ruşii îşi înteţesc deliberat presiunile pentru a-și impune poziţia la tratativele de pace. Şi ataca necontenit infrastructura energetică din marile oraşe.



Tatiana locuieşte la etajul al noulea. Urcând scările, face întruna pauze ca să-şi menajeze inima. Liftul funcţionează rar din cauza penele de curent. În blocul ei, caloriferele nu s-au mai încălzit de peste două săptămâni, în condiţiile în care noaptea sunt minus 20 de grade afară.

”E foarte frig. Dârdâi când mă mișc prin casă. Când mă trezesc e îngrozitor, e totul bocnă”.







