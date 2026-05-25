Cei trei sunt urmăriţi penal, unul dintre ei fiind arestat preventiv, iar ceilalţi doi, plasaţi sub control judiciar.

Ancheta coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti a început în urma unor fapte petrecute în luna februarie a acestui an.

Modul de operare descris de procurori

”Raportat la mijloacele de probă administrate, s-a reţinut, în esenţă, faptul că inculpaţii, la data de 13.02.2026, în baza unei legături subiective anterioare, după ce unul dintre ei, taximetrist, a sustras telefonul mobil aparţinând persoanei vătămate pe care o transporta cu maşina utilizată în regim taxi, cu ajutorul celorlalţi doi inculpaţi, au reuşit deblocarea telefonului şi accesarea aplicaţiilor bancare instalate pe acest dispozitiv. Ulterior, au efectuat tranzacţii financiare frauduloase, în cuantum de aproximativ 15.000 lei, cauzând astfel un prejudiciu persoanei vătămate”, se arată într-un comunicat dat publicităţii, luni, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Percheziții și probe ridicate de anchetatori

Săptămâna trecută, procurorul de caz şi poliţiştii de la Poliţia Sectorului 3 - Secţia 27 au făcut o percheziţie domiciliară în Bucureşti, în acest dosar, identificând şi ridicând bunuri utile cauzei, respectiv articole vestimentare şi medii de stocare a datelor informatice.

Taximetristul şi complicii săi sunt inculpaţi pentru furt calificat, acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată.

Doi dintre inculpaţi au fost plasaţi sub controlul judiciar pentru 60 de zile, iar cel de-al treilea a fost prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti cu propunerea de arestare preventivă, măsură dispusă de către instanţa de judecată.