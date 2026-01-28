El a menționat că Moscova nu a refuzat niciodată „astfel de contacte”, dacă acestea sunt bine pregătite și vizează obținerea de rezultate concrete.

Ușakov a declarat că, dacă Zelenski este „cu adevărat pregătit” pentru întâlnire, partea rusă îl va invita la Moscova.

„Vom garanta siguranța sa și condițiile de muncă necesare”, a declarat consilierul prezidențial.

O posibilă întâlnire între Putin și Zelenski a început să fie discutată în urma discuțiilor trilaterale dintre SUA, Rusia și Ucraina de la Abu Dhabi, care au avut loc în perioada 23-24 ianuarie și au primit recenzii pozitive din partea tuturor celor trei delegații.

O sursă pentru Axios a relatat la acea vreme că părțile erau „foarte aproape de o întâlnire între Putin și Zelenski”.

În toamna anului 2025, Putin îl invitase deja pe Zelenski la Moscova pentru discuții într-un interviu. Zelenski a refuzat, declarând că președintele rus ar putea vizita Kievul personal.



