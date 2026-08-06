Autorităţile din Moldova continuă să se „agaţe stângaci” de tema ameninţării ruseşti „inexistente”, iar „pentru a distrage atenţia populaţiei de la propriile iniţiative antipopulare şi de la problemele sociale, se recurge la aşa-numita isterie legată de drone”, a declarat joi Aleksei Fadeev, director adjunct al Departamentului de comunicare din MAE rus, în condiţiile în care miercuri au fost găsite în apropierea unui sat din Republica Moldova fragmente dintr-o dronă rusă de tip Geran-2, un nou incident dintr-o serie de zeci de încălcări ale spaţiului aerian şi de căderi de drone sau fragmente pe teritoriul ţării de la începutul invaziei ruse în Ucraina, potrivit News.ro.

„În Moldova, autorităţile continuă să urmeze cursul antirus impus de Occident, agăţându-se stângaci de tema unei «ameninţări ruse» inexistente. Pentru a distrage atenţia populaţiei de la propriile iniţiative antipopulare şi de la problemele sociale, se recurge la aşa-numita isterie legată de drone, chiar şi în ţările vecine”, a subliniat oficialul rus, citat de TASS, principal canal de propagandă al Kremlinului.

Moscova pare deranjată de solidaritatea exprimată de preşedinta Maia Sandu cu Polonia şi România după încălcări repetate ale spaţiilor aeriene ale acestor ţări în incidente generate de războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina vecină.

„Săptămâna trecută, preşedinta Moldovei, Maia Sandu, a condamnat încălcarea spaţiului aerian al României şi al Poloniei de drone şi rachete de origine pretins rusă şi a declarat că, atât timp cât agresiunea Moscovei continuă, nimeni din Europa nu se află în deplină siguranţă”, a subliniat Fadeev.

Diplomatul acuză, de asemenea, conducerea proeuropeană de la Chişinău că este indiferentă faţă de interesele populaţiei din Moldova şi susţine că acţiunile autorităţilor vizează distrugerea „stabilităţii politice interne, deja fragilă”.

În plus, MAE rus acuză autorităţile din Moldova, aşa cum a mai făcut-o, că „se îndepărtează” de statutul neutru al ţării, iar aceste acţiuni, susţine Moscova, „constituie principala sursă de ameninţări pentru populaţia sa”.

„Tocmai acţiunile autorităţilor oficiale de la Chişinău, menite să îndepărteze ţara de statutul neutru al republicii, subminează securitatea ţării şi constituie principala sursă de ameninţări pentru propriul popor, pentru propria populaţie”, a declarat Aleksei Fadeev într-o conferinţă de presă, potrivit agenţiei ruse de stat TASS.

„Un pion” al Occidentului, ca Ucraina

Moscova susţine că majoritatea locuitorilor din Moldova se opun implicării ţării în „aventuri militariste” şi înţeleg că sub pretextul integrării europene, Occidentul îi pregăteşte Moldovei, la fel ca Ucrainei, rolul de pion în jocurile politice.

„Populaţia ţării, spre deosebire de regimul marionetă, înţelege că, sub pretextul integrării europene, în loc de colţişorul mult visat în «grădina paradisiacă» înfloritoare a Europei, Moldovei i se rezervă, la fel ca Ucrainei, rolul de pion de consum în jocurile geopolitice. Nu este de mirare că societatea moldovenească se opune cu fermitate implicării ţării în aventurile militariste ale Occidentului”, a afirmat Fadeev preluând retorica sarcastică pe care o foloseşte de obicei şefa sa, Maria Zaharova.

„În ciuda eforturilor rusofobe ale autorităţilor, poporul moldovean rămâne hotărât să consolideze legăturile de prietenie cu Rusia, să apere unitatea istorică şi culturală, precum şi să utilizeze limba rusă şi să beneficieze de o educaţie de specialitate în această limbă”, a subliniat el.

În sprijinul afirmaţiilor sale, reprezentantul Ministerului rus de Externe a făcut referire la rezultatele unui aşa-zis sondaj de opinie publicat luna trecută, conform cărora peste 60% dintre cei chestionaţi consideră că cea mai bună opţiune pentru republică este o politică externă echilibrată între Est şi Vest şi chiar o orientare către Rusia, în timp ce ponderea susţinătorilor cursului proeuropean al Moldovei s-ar situa sub 30%.

„De mai mulţi ani, autorităţile oficiale de la Chişinău încearcă să prezinte apartenenţa Moldovei la Uniunea Sovietică ca pe o perioadă de ocupaţie şi teroare şi, în acelaşi timp, trec în mod conştient sub tăcere faptul că Moldova sovietică a cunoscut o perioadă de înflorire fără precedent, folosindu-se totodată de realizările acelei perioade istorice, întrucât actualele autorităţi moldoveneşti nu se pot lăuda cu propriile succese”, a afirmat diplomatul, reluând, de asemenea, un narativ folosit frecvent de propaganda ministerului condus de peste două decenii de Serghei Lavrov, cel mai longeviv ministru din Rusia postsovietică.