Rusia: Coadă de zeci de ambulanțe cu pacienți suspecți de coronavirus. Au așteptat 15 ore pentru a putea ajunge la spital

Aproape 50 de ambulanțe așteptau să-și ducă pacienții care prezentau simptome specifice infectării cu noul virus, transmite independent.co.uk.

Potrivit presei locale, pacienții ar fi așteptat chiar și 15 ore, înainte de a putea fi consultați.

Coada care s-a format ar fi fost rezultatul unei erori logistice, pacienții fiind trimiși în spitale unde nu existau paturi disponibile.

Video purporting to be of ambulance driver claims he waited nine hours to drop patient off in hospital in Khimki, Moscow suburbs. According to Moscow Mayor Sergei Sobyanin, we are still at the base of the city's coronavirus curve. https://t.co/vPjwFk7dzJ