Coronavirusului nu-i place uscăciunea. Ce trebuie să faceți cu verdețurile de la piață

Informațiile științifice despre coronavirusuri ne spun că acestora nu le place uscăciunea. De aceea, când veniți de la piață ori supermarket, frunzele verzi se lasă două ore să se usuce, la temperatura camerei.

Cum igienizați în siguranță salata, ceapa verde și toate verdețurile, aflați din materialul următor.

În piață sau în supermarket, purtați mască și nu atingeți frunzele, legumele ori fructele neambalate.

Cât privește aerosolii care, posibil, conțin virusuri, aceștia se depun pe vegetalele expuse. Un expert virusolog ne spune cum trebuie igienizate.

Prof. univ. dr. Carmen Chifiriuc, Facultatea de Biologie, Universitatea București: ”Le luăm din piață sau supermarket, le păstrăm puțin. O oră, două adică. Aceste particule virale ajung și se depun inclusiv pe legume, fructe, după un timp vor fi inactivate, dacă menținem legume, fructele în condiții de uscăciune, apoi le spălăm foarte bine, riscul de contaminare pe această cale tinde spre zero. Nu le puneți la frigider pentru că la frigider e o oarecare umiditate, deci le lăsăm, uscăciunea e un dușman foarte mare al virusurile, uscăciunea nu le place”.

Surse gustoase de vitamina C

Vi se pare prea complicat să faceți o salată proaspătă în această perioadă? Soluția rapidă de vitamina C, în stare naturală, vine de la murături.

Vitamina C se poate lua și din verdețuri congelate, legume verzi congelate sau ardei congelat. Se pun în farfurie, peste mâncarea gătită.

Dr. Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog: ”Ardeiul gras și ardeiul iute sunt surse excelente de vitamina C, dar vobim de ardei gras, deci aceste legume congelate pot fi decongelate și pot fi consummate”.

Copiii au nevoie de 35 de mg de vitamina C zilnic, din surse naturale, adulții - 90 de mg, gravidele peste această cantitate.

Cum se obține și mai simplu?

Dr. Antonela Burlacu: ”Fructele congelate - coacăze, cătină, afina, fructele de pădure au, la 100 de grame de fruct, 90 de mg de vitamina C. Cantitatea e suficientă unei porții de vitamina C, vitamina C se păstrează prin congelare. Ele pot fi decongelate, se consumă ca atare sau cu miere, mierea și ea o sursă de vitamina C. 50 de grame de fructe de pădure congelate pe zi plus miere asigură unui copil toată cantitatea necesara de vitamina C. Pentru adulți - 100 de grame de fructe de pădure, congelate, zilnic.