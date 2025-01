Reacții după ce Crin Antonescu și-a suspendat candidatura: ”Nerezonabil”. ”Sper că nu vor încerca acum cu Ponta”

Liderul deputaţilor USR, Ionuţ Moşteanu, afirmă că ieşirea „aparent dură” a lui Crin Antonescu este „încă un episod din lupta din interiorul sistemului”, „o marionetă cu comandă la pădure care răspunde cuminte la ordine”. „Securiştii noi se bat cu ăia vechi şi oamenii lor din politică, Ciolacu şi ai lui, nu au curaj să mişte în front”, spune Moşteanu.

„În două zile se face luna de când sistemul securist a decis anularea alegerilor. La o lună de la acea decizie nu avem nici o probă de “implicare a unui actor statal” în alegerile prezidenţiale. Ştim de mai multe încălcări ale legii electorale, dar momentan toţi cei bănuiţi că au încălcat legea zburdă liniştiţi pe la TV-uri. Iohannis şi-a prelungit somnul la Cotroceni”, afirmă pe pagina sa de Facebook Ionuţ Moşteanu, liderul deputaţilor USR.

Acesta spune că Marcel Ciolacu „aşteaptă să i se dea voie să stabilească data alegerilor”.

„Dar securiştii noi se bat cu ăia vechi şi oamenii lor din politică, Ciolacu şi ai lui, nu au curaj să mişte în front. Aşteaptă, servili, fricoşi, un semn. Ieşirea aparent dură din seara asta a lui Crin Antonescu e încă un episod din lupta din interiorul sistemului. O marionetă cu comandă la pădure care răspunde cuminte la ordine”, afirmă Moşteanu.

Potrivit liderului deputaţilor USR, la acest început de an „aici suntem cu starea democraţiei”.

„Mai aproape de America de Sud sau de Africa decât de Europa. De aici continuăm bătălia noastră cu acelaşi mare obiectiv - să smulgem România din ghearele lor la 35 de la Revoluţie!”, încheie Ionuţ Moşteanu.

Nicușor Dan, despre anunțul lui Crin Antonescu: ”Nu poți să le ceri să-ți valideze candidatura de Crăciun, e nerezonabil”

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, candidat independent la alegerile prezidenţiale din 2025, a afirmat că anunţul făcut de Crin Antonescu prin care îşi suspendă candidatura la Preşedinţie din partea Coaliţiei de guvernare este „nerezonabil” deoarece în conducerile acestor partide se află oameni implicaţi în administraţie, care au de încheiat situaţiile de final de an, de făcut bugetele şi nu le poţi cere acestora să îţi valideze candidatura de la Crăciun şi până la Revelion.

”Organele de conducere ale partidelor sunt compuse din oameni, majoritatea implicaţi în administraţie ca primari, preşedinţi de consilii judeţene, miniştri. Toţi au de încheiat situaţiile de final de an, de făcut bugetele. Nu poţi să le ceri acestor oameni să-ţi valideze candidatura de la Crăciun şi până la revelion, e nerezonabil”, a declarat Nicuşor Dan.

Primarul Capitalei a mai afirmat că şi-ar plăcea să aibă susţinerea partidelor pro-occidentale în cursa prezidenţială.

”Eu am făcut anunţ de candidatură, am spus de atunci că mi-ar plăcea să am susţinerea partidelor pro-occidentale, mai departe e decizia fiecărui partid. Eu o voi respecta”, a adăugat Nicuşor Dan.

El a mai afirmat că pentru democraţie trebuie lămurit ce s-a întâmplat în turul întâi al alegerilor prezidenţiale.

”Trebui sa lămurim însă ce s-a intamplat la 24 noiembrie, în turul 1 al alegerilor prezidenţiale. Eu voi candida în orice condiţie, dar pentru democraţie e important să lămurim ce s-a întâmplat, altfel încrederea în democraţie se pierde”, a mai declarat Nicuşor Dan.

Daniel Funeriu: ”Partidele care i-au pus chipiu și fluierișcă de candidat lui Crin Antonescu au ales prost, sper că nu vor încerca acum cu Ponta”

Candidatul independent la Preşedinţie, Daniel Funeriu, consideră că partidele care „i-au pus chipiu şi fluierişcă de candidat” lui Crin Antonescu, liberalul care şi-a anunţat, sâmbătă seară, suspendarea de la candidatura la alegerile prezidenţiale, că acestea „au ales prost” şi că speră că „nu vor încerca acum cu Ponta”, pentru că asta ar însemna „să avem expuse în vitrina politică moaştele "sfântului" USL”.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, prezidenţiabilul Daniel Funeriu, fost ministru al învăţământului în guvernul Emil Boc II, din 2009 până în februarie 2012, a afirmat că suspendarea candidaturii lui Crin şi motivele invocate arată, în primul rând, că partidele care „i-au pus chipiu şi fluierişcă de candidat au ales prost”.

Am spus din primul moment acest lucru şi iată, realitatea mi-a dat dreptate. Sper că nu vor încerca acum cu Ponta; ar însemna să avem expuse în vitrina politică moaştele "sfântului" USL”, consideră Funeriu.

În al doilea rând, acesta susţine că "sistemul" care a dus la această „situaţie ridicolă e defect”.

„Acest "sistem" de contraselecţie a făcut ca în fruntea ţării să ajungă elite extractive: oameni slabi care extrag resurse pentru ei şi partidul lor, nu iau decizii care să producă dreptate şi bunăstare pentru oameni”, afirmă Funeriu.

În opinia acestuia, Crin Antonescu „nu e pe picioarele lui”. „Cum să conduci o ţară când nici măcar nu eşti pe picioarele tale şi nu poţi discuta cu cei care te-au propus?”, întreabă retoric Daniel Funeriu.

„Oameni buni: candidatura la prezidenţiale e treabă serioasă, pentru oameni serioşi. Cică "o să se gândească mai bine". Crin, tu ce ai făcut când ne-ai spus că vei candida? Că tocmai ne-ai spus că de gândit, n-ai gândit. Şi voiai să conduci o ţară? Alo, Criiiin! Trezeste-te! Crin: alegerile astea sunt despre ţara noastră, nu despre orgoliul şi ego-ul tău. Vă asigur că noi vom câştiga. Pentru că suntem serioşi şi avem coerenţă. Şi da, suntem tot mai mulţi!”, a încheiat Daniel Funeriu în postarea de pe reţeaua de socializare.

