Copilul surprins de mii de oameni din întreaga lume. Ce cadou i-au făcut de ziua lui

Brandon Smith a fost nevoit să își serbeze ziua de naștere în izolare, din cauza pandemiei de coronavirus.

Tatăl său a transmis un mesaj pe twitter ca să îi facă o surpriză. În câteva ore, a devenit mesajul cu cea mai mare răspândire din SUA pe twitter, scrie Repubblica.

”Nu pot să îi ofer petrecerea pe care o merită. Dar i-ar plăcea să-i trimiteți un mesaj cu locația voastră, iar el va desena o hartă”, a scris tatăl lui Brandon. Nu și-a imaginat că mesajul va fi atât de popular.

”Am crezut că vom primi răspunsuri din SUA, Canada și poate Marea Britanie”, a spus acesta pentru CNN.

This is my son, Brandon. Today is his 12th Birthday. I can’t give him the party he deserves but Brandon loves geography.

He would love it if you would RT or reply where you are so he can mark it on his map. pic.twitter.com/nO0draKinL