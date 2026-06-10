La începutul lunii iunie, încrederea publicului în președintele Volodimir Zelenski în rândul ucrainienilor s-a stabilizat la 61%, în timp ce 73% declară că au încredere în Valerii Zalujnîi, fost comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei și actual ambasador în Regatul Unit, arată un sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS) în perioada 7 mai – 3 iunie 2026.

Potrivit sondajului, 34% dintre respondenți au declarat că nu au încredere în Zelenski acordându-i un rating net de încredere de +27%, scrie Ukrainska Pravda.

KIIS a remarcat că, în comparație cu aprilie 2026, atât nivelul de încredere, cât și cel de neîncredere față de președinte au rămas practic neschimbate, în marja de eroare, deși scorul său net de încredere s-a îmbunătățit ușor de la +22% la +27%.

33% au declarat că au „încredere deplină” în Zelenski

Respondenții au fost întrebați dacă „nu au deloc încredere”, „au mai degrabă neîncredere”, „au mai degrabă încredere” sau „au încredere deplină” în 18 personalități publice ucrainene, ordinea numelor fiind aleatorie pentru fiecare participant.

Dintre persoanele asociate sectorului apărării, toate au înregistrat ratinguri nete de încredere pozitive. Cele mai ridicate niveluri de încredere au fost înregistrate pentru Robert „Magyar” Brovdi, comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot (70% încredere, 7% neîncredere, net +63%), Valerii Zalujnîi (73% încredere, 21% neîncredere, net +52%) și Kyrylo Budanov, șeful Biroului Președintelui Ucrainei și fost șef al Serviciului de Informații al Apărării (70% încredere, 22% neîncredere, net +48%).

Aceștia au fost urmați de Andrii Biletskyi, comandantul Corpului 3 de Armată, în care 49% dintre respondenți au încredere și 12% nu au încredere, ceea ce îi conferă un rating net de încredere de +38%.

Comandantul-șef Oleksandr Syrskyi se bucură de încrederea a 52% dintre respondenți și de neîncrederea a 36%, ceea ce duce la un scor net de încredere de +16%.

KIIS a remarcat, de asemenea, că procentul general al încrederii ascunde diferențe în ceea ce privește intensitatea opiniilor respondenților. Dintre cei 61% care au încredere în Zelenski, 33% au declarat că au „încredere deplină” în el, în timp ce alți 28% au spus că „au mai degrabă încredere” în el. Dintre cei care nu au încredere în președinte, 20% au declarat că „nu au deloc încredere” în el, iar 13% au spus că „nu au prea multă încredere” în el.