În 2021, cu un an înainte ca Rusia să trimită trupe în Ucraina, au fost aprobate aproximativ 5.000 de permise de muncă pentru cetățenii indieni. Anul trecut, aproape 72.000 de permise au fost acordate indienilor – aproape o treime din cota anuală totală pentru muncitorii migranți cu viză.

„În prezent, angajații expatriati din India sunt cei mai căutați”, a spus Alexei Filipenkov, director al unei companii care aduce muncitori indieni, scrie Reuters.

El a explicat că muncitorii din Asia Centrală ex-sovietică, care nu au nevoie de viză, nu mai vin în număr suficient. Totuși, cifrele oficiale arată că aceștia încă reprezentau majoritatea dintre cei aproximativ 2,3 milioane de muncitori străini legali care nu necesitau viză în anul precedent.

O monedă mai devaloriztă, legi de migrație mai stricte și retorica anti-imigranți tot mai ascuțită din partea politicienilor ruși le-au redus numărul și au încurajat Moscova să crească cotele de viză pentru lucrători din alte țări.

Alegerea Indiei pentru muncitorii necalificați reflectă legăturile puternice de apărare și economice dintre Moscova și New Delhi.

India a cumpărat petrol rusesc la preț redus, pe care Moscova – din cauza sancțiunilor occidentale – nu îl poate vinde cu ușurință altundeva, deși situația ar putea fi reevaluată.

Președintele Vladimir Putin și premierul indian Narendra Modi au semnat în decembrie un acord pentru a facilita munca indianilor în Rusia. Denis Manturov, viceprim-ministru al Rusiei, a declarat atunci că Rusia ar putea accepta un „număr nelimitat” de muncitori indieni.

Cel puțin 800.000 de persoane erau necesare în industria de producție și alte 1,5 milioane în sectoarele de servicii și construcții, a spus el.

Indieni angajați în fabrici și ferme rusești

Brera Intex, o companie textilă din Moscova, a angajat aproximativ 10 muncitori din Asia de Sud, inclusiv indieni, pentru a produce perdele și lenjerii de pat.

Gaurav, în vârstă de 23 de ani, a spus că lucrează în Rusia de trei luni.

„Mi s-a spus să vin aici, că munca și banii sunt buni”, a spus el. „Viața în Rusia este foarte bună.”

Căsătorit și cu doi copii, el a adăugat că vorbește zilnic cu familia sa din India la telefon și că îi este dor de ei.

Olga Lugovskaya, proprietara companiei, a spus că muncitorii și-au însușit rapid sarcinile și sunt foarte motivați.

„Unii dintre băieții care au venit nici măcar nu știau cum să pornească o mașină de cusut”, a spus ea. „Dar după două sau trei luni, deja te puteai baza pe ei să coasă un produs finit corect.”

În afara Moscovei, ferma Sergiyevsky se bazează și ea pe muncitori indieni, folosindu-i pentru a procesa și ambala legume, pentru un salariu mediu de aproximativ 50.000 de ruble (660 de dolari) pe lună – salariu pentru care ferma spune că localnicii nu ar lucra.

„Lucrez aici, la Sergiyevsky, de un an”, a spus Sahil, 23 de ani, originar din regiunea Punjab din India. „În India sunt puțini bani, dar aici sunt mulți bani. Munca este aici.”

Presiunea SUA asupra Indiei de a opri achizițiile de petrol rusesc – ceva ce președintele Donald Trump a legat de un acord comercial dintre SUA și India anunțat luna aceasta – ar putea, totuși, să reducă apetitul Moscovei pentru muncitorii indieni.