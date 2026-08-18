Luni noapte, ucrainenii au lansat un nou atac, de amploare asupra Rusiei. Pe de altă parte, CNN a primit acces, în premieră la un sistem Patriot aflat, pe teritoriul ucrainean care a rămas fără stocurile de rachete interceptoare.

Peste 620 de drone ucrainene au țintit și mai multe regiuni ale Rusiei. Printre obiectivele lovite figurează o rafinărie de lângă Moscova și depozite ale platformelor de vânzări online Wildberries și Ozon.

Din cauza raidurilor dronelor ucrainene, cu impact drastic asupra calității vieții, atmosfera din Rusia este tot mai tensionată. Unii analiști vorbesc de un mare potențial pentru proteste de stradă, mai ales că se apropie alegerile legislative. Alții sunt însă sceptici.

Asne Sierstad, autoarea cărții "Never Say War": „Societatea rusă este întemeiată pe frică. Există chiar o zicală potrivit căreia „rușii au învățat indiferența”, și nu doar de când cu Putin, ci de-a lungul generațiilor. (...) Cei mai mulți ruși încearcă să-și vadă de viață ca și cum n-ar fi război”.

Pe de altă parte, noi bombardamente rusești au ucis azi-noapte 10 oameni în Harkov și doi în Zaporojie. Ucraina se confruntă cu o penurie de rachete interceptoare pentru sistemele Patriot capabile să doboare rachetele balistice ale rușilor.

Nick Paton Walsh, CNN: „Dacă vă uitați aici, la aceste tuburi de lansare goale, aceasta este o imagine înspăimântătoare pentru ucrainenii de rând. (Zelenski n.r.) mi-a spus că, în fiecare dimineață, vorbește la telefon cu aliații și face apeluri disperate pentru a obține rachete interceptoare care să umple aceste tuburi. Nu putem zăbovi aici, dar ne-au adus în acest câmp de porumb ca să ne arate cât de disperată este situația. Ucraina ar vrea să fabrice singură rachetele interceptoare. Inițial, președintele Trump a declarat că le-ar acordă licența, dar a dat înapoi și acum șovăie. Casa Albă a subliniat că nu s-a luat o decizie și că obiectivul primordial este să protejeze securitatea tehnologică americană”.

Rusia își pregătește noi baze de drone

Pe de altă parte, o investigație realizată de ziarul britanic The Telegraph, bazată pe imagini din satelit, indică apariția în Rusia a cel puțin zece baze noi sau extinse pentru lansarea dronelor. Unele drone rusești ar putea zbura până la 1.000 de kilometri.

Michael Clarke, analist militar Sky News: „NATO e tot mai îngrijorată de numărul incursiunilor în spațiul său aerian. Numărul acestor incidente a crescut cu aproximativ 30% în acest an. Una dintre principalele țări afectate este România. Au fost mai multe incursiuni în România – aproximativ 33 în ultimele 12 luni. Acest lucru se întâmplă pentru că Rusia atacă porturile ucrainene de la Dunăre, iar uneori, când dronele sau rachetele își schimbă traiectoria, ajung pe teritoriul României. (...) De ce face Putin acest lucru? Cred că sunt trei motive principale. Primul este să testeze apărarea țărilor NATO. Al doilea motiv este unul mai degrabă unul politic, vrea ca astfel de incidente să devină atât de frecvente, încât NATO să înceapă să le considere ceva obișnuit și să-și reducă nivelul de alertă. Iar al treilea motiv este pur și simplu unul de intimidare”.

Pe de altă parte, ambasada Rusiei la Londra avertizează guvernul britanic că va "plăti un preț" dacă va continua să faciliteze atacurile ucrainene asupra Rusiei. Mesajul vine după ce publicația The Times a dezvăluit că Ucraina folosește și drone fabricate de două companii britanice pentru a lansa atacuri adânc în interiorul Rusiei.