Coreea de Nord şi Rusia lucrează pentru a stabili o "ordine mondială nouă şi dreaptă", a precizat Lavrov într-un mesaj adresat ministrului de externe nord-coreean, citat de KCNA.

Phenianul a desfăşurat trupe de la sfârşitul anului 2024 pentru a ajuta Rusia să recucerească regiunea Kursk de la Ucraina.

De asemenea, Lavrov a lăudat sprijinul militar al Coreei de Nord pentru războiul Rusiei împotriva Ucrainei şi a promis că va aprofunda în continuare relaţiile bilaterale, a anunţat marţi presa de stat de la Phenian, conform agenţiei sud-coreene de presă Yonhap.

Mesajul lui Lavrov către Choe Son-hui a fost trimis cu ocazia celei de-a 81-a aniversări a eliberării Coreei de sub dominaţia colonială a Japoniei din 1910-1945, conform KCNA.

El a reamintit că Rusia şi Coreea de Nord au luptat împreună pentru a învinge "militarismul japonez în 1945" şi au contribuit la grăbirea sfârşitului celui de-al Doilea Război Mondial, se arată în mesaj.

Textul descrie Moscova şi Phenianul ca "luptând acum pe acelaşi front" pentru a construi o nouă ordine globală bazată pe multipolaritate şi suveranitate naţională şi şi-a exprimat încrederea că cele două ţări vor continua "să stimuleze multilateral cooperarea în viitor".

Liderul nord-coreean Kim Jong-un şi preşedintele rus Vladimir Putin au făcut de asemenea un schimb de scrisori pentru a marca această ocazie, conform unor relatări anterioare ale KCNA.

În mesajul său de vineri, Putin a declarat că relaţiile bilaterale au atins un nivel fără precedent, fiind vorba de un "parteneriat strategic cuprinzător".

Cele două ţări "cooperează activ în toate sectoarele, depunând în acelaşi timp eforturi concertate pentru a asigura securitatea şi stabilitatea regională", a spus el.

Kim a răspuns a doua zi, promiţând să ducă "mai departe istoria luptei comune pentru dreptate şi preţioasele tradiţii de prietenie".

Coreea de Nord şi Rusia şi-au aprofundat legăturile reciproce din iunie 2024, când cei doi lideri au semnat un pact de apărare care a pus bazele sprijinului militar al Coreei de Nord pentru Rusia în războiul său împotriva Ucrainei.