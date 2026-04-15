Ministerul de Externe al Rusiei a anunțat miercuri lansarea unui serviciu digital intitulat „E timpul să trăiești în Rusia" ('Time to live in Russia'), care permite străinilor să aplice pentru a locui și a lucra în țară.

Programul vizează persoane cu calificări solicitate care arată „respect" pentru "valorile tradiționale rusești", transmite Reuters, preluat de Agerpres.

De la începutul războiului din Ucraina, Rusia se confruntă cu un deficit acut de forță de muncă în multiple sectoare. Sute de mii de angajați s-au alăturat forțelor armate, industria de apărare a atras muncitori din firmele civile, iar mulți alții au părăsit țara din 2022, pe fondul înăspririi controlului politic și al restricțiilor.

Solicitanții eligibili includ oameni de știință, antreprenori, atleți, profesioniști creativi, studenți și absolvenți talentați, investitori și alți specialiști. Aceștia trebuie să depună o cerere și un CV, să furnizeze documente care confirmă calificările, să susțină un interviu online și să aștepte o decizie în maximum 125 de zile. Cei admiși vor beneficia de un manager personal pentru asistență cu viza, intrarea în țară și cazarea.

Totuși, postarea instituției pe X ducea miercuri către un site care afișa mesajul "eroare 404, pagina nu a fost găsită" arată sursa citată.