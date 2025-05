Rusia a lansat unul dintre cele mai cumplite atacuri asupra capitalei Ucrainei. 13 civili au murit sub ploaia de rachete

Totuși, există și o veste bună: între cele două țări are loc în acest weekend cel mai mare schimb de prizonieri de la începutul războiului.

Potrivit forțelor ucrainene, Rusia a lansat 250 de drone și 14 rachete balistice asupra Kievului, provocând incendii în clădiri rezidențiale. A fost unul dintre cele mai ample atacuri asupra capitalei ucrainene de la începutul războiului.

AFP

Martor: M-am trântit la pământ, pe coridor, apoi am văzut o lumină puternică. Nu mi-am dat seama ce se întâmplă. Totul era o ceață. Mi-am luat imediat rucsacul, apoi am fugit afară și am văzut ce se întâmplă.

Reacția președintelui ucrainean la atacul sângeros

Totuși, forțele Kievului au anunțat că au reușit să doboare șase rachete și aproape toate dronele.

Martor: În capitala Ucrainei, Kiev, am auzit toată noaptea rachete balistice. Blocul din spatele meu este o consecință a acțiunilor ostile.

„Cu fiecare astfel de atac, lumea devine tot mai convinsă că Moscova vrea să prelungească războiul” a scris Volodimir Zelenski pe rețeaua X. Potrivit președintelui ucrainean, doar „sancțiuni suplimentare, care să vizeze sectoarele cheie ale economiei ruse" ar putea determina Kremlinul să accepte o încetare a focului.

AFP

Volodimir Zelenski: E nevoie de o încetare a focului. E nevoie de pași diplomatici necesari către o pace reală. Este, în mod clar, momentul să sporim presiunea asupra Rusiei pentru a obține nu doar un singur rezultat, ci tot ceea ce este necesar.

Noile bombardamente au avut loc în contextul în care Ucraina și Rusia fac cel mai mare schimb de prizonieri de la începutul războiului. În urma discuțiilor recente din Turcia, fiecare tabără s-a angajat să elibereze câte o mie de oameni. Ieri și azi, peste 600 de bărbați au fost predați de ambele părți, iar operațiunea va continua și mâine.

