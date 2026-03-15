„Zilele trecute am aflat că CIA pregătește niște materiale penale împotriva mea - o plângere penală către Departamentul de Justiție pe baza unei infracțiuni pe care am comis-o. Ce fel de infracțiune este aceasta? Ei bine, conversații cu oameni din Iran înainte de război. Mi-au citit mesajele”, a spus Carlson.

Potrivit acestuia, infracțiunea „implică aparent încălcarea Legii de înregistrare a agenților străini (FARA) sau ceva de genul acesta”.

Carlson nu a furnizat nicio dovadă a pregătirii unui dosar penal sau a faptului că CIA a avut acces la comunicările sale.

Jurnalistul a declarat că nu a acceptat niciodată bani de la nimeni și nu este un agent străin.

„Spre deosebire de mulți oameni care comentează politica americană și afacerile mondiale, eu am o singură loialitate - față de Statele Unite”, a spus Carlson.

El a adăugat că „să vorbească constant cu toată lumea și să încerce să înțeleagă ce se întâmplă în lume” este meseria lui.

Carlson consideră că este puțin probabil ca materialele CIA să ducă la acuzații penale. „Mă îndoiesc că acest caz va ajunge măcar în instanță”, a spus el.

Trump a declarant că Tucker Carlson și-a pierdut calea

După începerea războiului din Iran, Tucker Carlson a numit atacurile americane „absolut dezgustătoare și malefice”.

La începutul lunii martie, Trump, într-un interviu acordat corespondentului ABC News, Jonathan Karl , a declarat că Carlson nu mai este un susținător al mișcării MAGA (Make America Great Again) pentru că „și-a pierdut calea”.

„Am aflat asta cu mult timp în urmă, el nu este MAGA. MAGA este despre salvarea țării noastre. MAGA este despre a face țara noastră din nou măreață. MAGA este «America pe primul loc», iar Tucker nu este nimic din toate astea”, a spus Trump.