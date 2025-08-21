Românii mizează pe stabilitate în fața incertitudinii. Domeniul pe care îl consideră cel mai sigur în cazul unei crize

Peste un sfert dintre români (27%) consideră că sectorul medical, atât cel privat, cât şi cel de stat, este cel mai stabil din punctul de vedere al locurilor de muncă în această perioadă.

Cercetarea arată şi faptul că 24,1% dintre respondenţi mizează pe sectorul public, în timp ce o pondere similară (24%) ar alege industria alimentară.

De asemenea, sectorul farmaceutic este un alt domeniu despre care românii cred că va face faţă fără mari probleme dificultăţilor economice.

Pe de altă parte, domenii precum imobiliare, turism, asigurări sau HoReCa sunt considerate mai fragile în faţa fluctuaţiilor economice şi, prin urmare, beneficiază de indici de încredere scăzuţi ca angajatori.

Domeniile cele mai sigure în viziunea românilor

Întrebaţi care sunt, în opinia lor, domeniile care vor creşte ca importanţă, pe termen mediu şi lung, după o perioadă de criză, participanţii la sondaj au răspuns că văd un potenţial crescut în banking şi servicii financiare, construcţii, industria alimentară, energie şi agricultură. În schimb, imobiliarele şi HoReCa rămân cu procente scăzute ale nivelului de încredere acordat, alături de call - center/BPO, naval - aeronautic şi automotive.

În ceea ce priveşte principalul criteriu în funcţie de care evaluează un sector de activitate, 83% din totalul celor chestionaţi au menţionat stabilitatea locului de muncă, apoi salariul mediu net şi beneficiile care se oferă în mod uzual în domeniul respectiv, posibilitatea de a creşte profesional şi vechimea pe care angajatorii mari o au în piaţă.

„Conştienţi de faptul că urmează o perioadă în care ar putea fi nevoiţi să îşi schimbe domeniul de activitate, candidaţii recunosc că au o serie de temeri din acest punct de vedere, iar cea mai mare este legată de lipsa de experienţă sau calificări pentru noul domeniu. La fel de mulţi se tem că ar putea avea o pierdere temporară a veniturilor, dar şi că s-ar putea angaja într-un sector care nu oferă stabilitate. Alte temeri sunt legate de faptul că ar putea ajunge să muncească mai mult, dar pe un salariu mai mic sau că nu se vor adapta la noile cerinţe. Doar 12,7% se tem că ar putea fi nevoiţi să renunţe la munca de acasă”, se arată în sondaj.

Potrivit sursei citate, 75% dintre români au spus ferm că sunt dispuşi să treacă printr-o recalificare profesională pentru a depăşi mai uşor o perioadă instabilă din punct de vedere economic, 21% nu sunt decişi, dar iau în calcul această variantă, dacă oportunitatea apare şi este necesar, şi doar 4% spun un "nu" hotărât.

Ca profil de companie, companiile mari, multinaţionale sunt văzute ca fiind cele mai sigure şi cele mai solide în faţa incertitudinilor economice, urmate, la scurtă distanţă, de companiile de stat. Pe de altă parte, doar 10% dintre respondenţi ar acorda încredere crescută start-up-urilor şi companiilor antreprenoriale.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













