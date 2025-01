Românii din Congo s-au refugiat la baza ONU din Goma. Rebelii au preluat controlul asupra aeroportului din oraș

Un grup de cetățeni români care activau în Congo, în baza unui contract privat este blocat, în special în orașul Goma, și s-au retras la baza MONUSCO, informează Ministerul Afacerilor Externe.

„Criza din estul RDC este deosebit de gravă, având implicații militare, umanitare și diplomatice, existând un număr foarte mare de refugiați civili în mișcare ca urmare a conflictului dintre grupările înarmate și armata R.D. Congo. La acest moment, majoritatea cetățenilor români este retrasă în baza The United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of Congo - MONUSCO din Goma”, precizează ministerul român.

În acest caz a fost înființată Celula de criză interinstituțională care, potrivit MAE, continuă să întreprindă toate demersurile pe lângă state din regiune și la nivelul ONU, ministerul român fiind în contact cu guvernele RDC, Rwanda, parteneri internaționali precum și cu structurile MONUSCO.

Celula de criză interinstituțională continuă să întreprindă demersuri imediate pentru a se asigura că cetățenii români sunt în afara pericolului, cât și pentru evacuarea acestora în siguranță, arată MAE, care solicită tuturor părților implicate să respecte și să protejeze drepturile civililor și să permită evacuarea în siguranță a cetățenilor străini.

SUA ar fi ordonat personalului ambasadei să părăsească ţara

Luptătorii M23 au intrat în Goma, luni, în cea mai gravă escaladare din 2012 a unui conflict de trei decenii, care îşi are rădăcinile în urmările lungi ale genocidului din Rwanda şi în lupta pentru controlul resurselor minerale din Congo.

Organizaţia Naţiunilor Unite a auzit că rebelii controlează aeroportul şi se află în Goma, a declarat purtătorul de cuvânt al ONU, Stephane Dujarric, în cadrul unei şedinţe de informare, descriind situaţia ca fiind ”tensionată şi fluidă”.

”Există riscuri reale de încălcare a ordinii publice în oraş, având în vedere proliferarea armelor”, a avertizat el, adăugând că forţele de menţinere a păcii şi personalul ONU au fost nevoiţi să se adăpostească la bazele lor.

În capitala congoleză Kinshasa, la 1.600 km vest de Goma, protestatarii au atacat un complex al ONU şi ambasadele, inclusiv cele ale Rwandei, Franţei şi Statelor Unite, exprimându-şi furia faţă de ceea ce au considerat a fi interferenţă străină. Jefuitorii au devastat ambasada Kenyei.

Departamentul de Stat al SUA a ordonat personalului ambasadei să părăsească Congo, au declarat două surse. Una dintre surse, la curent cu evenimentele, a declarat că aceştia vor pleca miercuri. O a treia sursă a declarat că doar personalul neesenţial a primit notificarea, scrie News.ro.

Focuri de armă în Goma

Congo şi şeful forţelor ONU de menţinere a păcii au declarat că trupele rwandeze sunt prezente în Goma, susţinându-şi aliaţii din M23. Rwanda a declarat că se apără împotriva ameninţării din partea miliţiilor congoleze, fără să comenteze direct dacă trupele sale au trecut graniţa.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a vorbit separat marţi cu preşedinţii congolez şi rwandez şi a îndemnat Rwanda să protejeze civilii, a declarat Dujarric.

Goma este un centru important pentru persoanele strămutate de luptele din alte părţi din estul Congo şi pentru grupurile care încearcă să le vină în ajutor. Luptele au făcut ca mii de oameni să părăsească oraşul, inclusiv unii care se refugiaseră recent acolo din cauza ofensivei M23 de la începutul anului.

Chiar peste graniţa cu Rwanda, camioanele descărcau un număr mare de persoane care fugeau din Goma cu copiii lor şi cu pachete de bunuri învelite în bucăţi de ţesătură.

Locuitorii din Goma şi sursele ONU au declarat că zeci de soldaţi s-au predat, dar unii soldaţi şi miliţieni pro-guvernamentali au rezistat. Oamenii din mai multe cartiere au raportat focuri de armă de calibru mic şi unele explozii puternice marţi dimineaţă.

Marţi după-amiază, mai multe surse diplomatice şi de securitate au declarat că rebelii M23 au preluat controlul deplin asupra aeroportului, punându-i în fruntea unei legături vitale cu lumea exterioară.

”ONU, grupurile umanitare, forţele de menţinere a păcii şi chiar armata congoleză primeau provizii prin intermediul aeroportului”, a declarat Christoph Vogel, cercetător din Congo, adăugând că nu exista niciun acces viabil pe drum sau cu barca pe lacul Kivu.

Cadavre pe străzi, în urma ofensivei

Jens Laerke, purtător de cuvânt al biroului umanitar al ONU, a declarat în cadrul unei şedinţe de informare că colegii săi au raportat ”multe cadavre pe străzi”.

”Avem rapoarte despre violuri comise de luptători, jafuri ale proprietăţilor ... şi despre centrele de sănătate umanitare care au fost lovite”, a adăugat el.

Alţi oficiali ai asistenţei internaţionale au descris spitale copleşite, cu răniţi trataţi pe holuri.

Cele patru spitale principale din oraş au tratat cel puţin 760 de persoane rănite de lupte începând de duminică, au declarat surse medicale şi umanitare, avertizând că nu pot estima un bilanţ exact al deceselor, deoarece multe persoane mor în afara spitalelor.

Francois Moreillon, şeful Comitetului Internaţional al Crucii Roşii din Congo, a declarat pentru Reuters că un depozit de medicamente a fost jefuit şi că este îngrijorat cu privire la un laborator în care sunt păstraţi germeni periculoşi, inclusiv ebola.

”În cazul în care ar fi lovit în vreun fel de obuze care ar putea afecta integritatea structurii, acest lucru ar putea permite germenilor să scape”, a spus el.

TEAMA DE UN CONFLICT MAI LARG

M23 este cea mai recentă dintr-o serie de insurgenţe conduse de etnici tutsi şi susţinute de Rwanda, care au provocat tulburări în Congo după genocidul din Rwanda de acum 30 de ani, când extremiştii hutu au ucis tutsi şi hutu moderaţi şi apoi au fost răsturnaţi de forţele conduse de tutsi care încă guvernează Rwanda.

Rwanda susţine că unii dintre autorii răsturnării de la putere s-au refugiat în Congo de la genocid, formând miliţii cu alianţe cu guvernul congolez, şi reprezintă o ameninţare la adresa tutsi congolezi şi a Rwandei însăşi.

Congo respinge plângerile Rwandei şi afirmă că Rwanda a folosit miliţiile sale pentru a controla şi jefui minerale profitabile, cum ar fi coltanul, care este utilizat în smartphone-uri.

ONU şi puterile globale se tem că conflictul ar putea deveni un război regional, asemănător celor din 1996-1997 şi 1998-2003, care au ucis milioane de oameni, majoritatea din cauza foametei şi a bolilor.

Forţele ONU de menţinere a păcii au fost prinse în lupte. Africa de Sud a anunţat că trei dintre soldaţii săi au fost ucişi în schimbul de focuri dintre trupele guvernamentale şi rebeli, iar un al patrulea a cedat în urma rănilor provocate de luptele anterioare, ridicând la 13 numărul victimelor sale în ultima săptămână.

