Roman Abramovici, patronul Chelsea, vrea să vândă clubul. Încasările vor merge la victimele războiului din Ucraina

Getty

Miliardarul rus Roman Abramovici, patronul Chelsea, a declarat miercuri că a luat decizia „incredibil de dificilă” de a vinde clubul din Premier League, promițând că încasările vor merge către victimele războiului din Ucraina.

„Întotdeauna am luat decizii care să fie în interesul clubului. În situația actuală, am luat decizia de a vinde clubul, deoarece consider că acest lucru este în interesul clubului, al fanilor, al angajaților, precum și al sponsorilor și partenerilor clubului”, a spus Abramovici într-un comunicat, potrivit sports.yahoo.com.

Abramovici, despre care se presupune că ar avea legături strânse cu președintele rus Vladimir Putin, nu a fost inclus pe o listă a sancțiunilor britanice care vizează băncile, întreprinderile și oligarhi.

Din primele informații, prețul cerut de Abramovici pentru Chelsea va fi de aproximativ trei miliarde de lire sterline (n.r. patru miliarde de dolari).