Odesa s-a pregătit de luptă: ”Locuitorii construiesc baricade, sunt gata să apere fiecare stradă”

Este prăpăd în sudul Ucrainei, unde mai multe localități au fost atacate cu temutele rachete rusești de tip ”Uragan”.

Ghenadi Truhanov, primarul Odesei, a stat de vorbă cu Paul Angelescu, corespondentul special al Știrilor Pro TV, aflat acum în Ucraina.

Localitatea Dachne, aflată la 15 kilometri de Odesa, unde trăiesc și mulți etnici români, a fost atacată în noaptea de marți spre miercuri de aviația rusă. Rachetele au nimerit însă chiar în sat, unde au distrus zeci de case și au ucis cel puțin doi oameni.

Primarul Odesei recunoaște că nu s-a așteptat să trăiască astfel de clipe îngrozitoare, să vadă și să simtă pe pielea sa efectele unui război în civilizația secolului 21.

În ceea ce privește pregătirea orașului pentru apărare, Truhanov spune că toți locuitorii orașului s-au mobilizat, construiesc baricade și sunt gata să apere fiecare stradă și casă din orașul lor.

Paul Angelescu: Sunteți primar de 8 ani. V-ați așteptat vreodată ca acest oraș să fie atacat de o armata străină?

Ghenadi Truhanov, primarul Odesei: Nu mi-am putut imagina, ni s-a părut că e un vis și că o să ne trezim. Nu mi-am imaginat că războiul e posibil în secolul 21 cu astfel de mijloace. Metode barbare, atacuri cu rachete asupra zonelor civile. Oamenii mor, nu ne putem imagina, dar e deja o realitate.

Paul Angelescu: Ca primar, cum pregătești un oraș de război?

Ghenadi Truhanov: Primul obiectiv, sunt obligat să mă asigur că indiferent de situație, orașul funcționează. Că există căldură, apă, că magazinele sunt aprovizionate, că instituțiile locale funcționează. Asta e principalul meu obiectiv și mi-l îndeplinesc. În ceea ce privește pregătirea orașului pentru apărare, toți locuitorii orașului s-au mobilizat, construiesc baricade și sunt gata să apere fiecare stradă și casă din orașul lor. Sper să transmitem cu ajutorul dvs. și prin intermediul emisiunilor dvs. că noi nu trebuie să fim salvați sau eliberați, nu așteptăm pe nimeni și nu am invitat pe nimeni care vine cu tancuri cu avioane cu arme în mână.

FOTO: Pregătiri militare pe străzile din Odesa

Paul Angelescu: Ce le spuneți cetățenilor ca să le mențineți moralul ridicat?

Ghenadi Truhanov: Eu consider că locuitorii din Odesa... În ultimii 8 ani, eu am mers prin oraș, am vorbit cu oamenii și i-am întrebat ce probleme au și i-am informat despre ce facem noi, iar asta a fost relația noastră până acum. Ca să ridic moralul locuitorilor... știți ne iubim mult orașul și nu a fost niciodată cucerit de nimeni. În cel de-al doilea Război Mondial, doar la ordinul șefului statului major Odesa a fost predată, dar nu cucerită.

Paul Angelescu: Țara dvs. luptă într-un război clasic, dar și în unul informațional. Cât de mare e această problemă a războiului informațional?

Ghenadi Truhanov: În ziua de azi, tehnologia... oamenii încearcă să blocheze stațiile noastre radio, dar eu cred că acest lucru e inutil. Avem sprijin în toată lumea și nu vor reuși să ascundă ce se întâmplă aici. Îi pot ține pe oameni în beznă câteva zile, o săptămână, dar apoi adevărul iese la iveală și e făcut cunoscut tuturor. Și prin intermediul dvs, care vă puneți viață în pericol și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Noi am crezut întotdeauna în relațiile bune cu România cu vecinii, avem multe localități românești, adică oameni care locuiesc în Ucraina, dar etnici români. Culturile noastre sunt similare, suntem creștini și de aceea...

FOTO: Primarul Odesei, Ghenadi Truhanov

Paul Angelescu: Cum v-a afectat această săptămână? V-ați văzut familia? Ați fost speriat? Ați fost în pericol?

Ghenadi Truhanov: Este foarte dificil, am o fată și doi nepoți mici, unul de 12 și altul de 6 ani, și nu vor să plece în ruptul capului, vor să rămână aici alături de mine. Azi am o zi dificilă, pentru că le-am cerut - pentru siguranța lor - să plece. Nu știu dacă vor face asta sau nu. Fata mea nu vrea, dar mi-ar fi mai ușor să mă concentrez la ce am de făcut dacă îi știu în siguranță. Dacă vor accepta, cel mai probabil vor merge în România.

Paul Angelescu: Odesa e foarte aproape de România, care e mesajul dvs. pentru români?

Ghenadi Truhanov: În primul rând vreau să le mulțumesc pentru înțelegere și pentru ajutorul pe care azi România ni-l oferă. De asemenea, aș vrea să le doresc în acest context pace. Când vom avea pace, vom avea și belșug, iar copiii și părinții nu vor mai fi nevoiți să se refugieze în adăposturi. Până acum nu știam să apreciem o zi pe timp de pace, așa că îi doresc poporului român și României pace și liniște.

Paul Angelescu: Palanca e foarte aproape de Odesa, ce le spuneți moldovenilor?

Ghenadi Truhanov: România, Moldova, sunt popoare înfrățite și mă gândesc acum la cât de primitoare sunt, mai ales că nu prea am mâncat azi mă gândesc și la toate bucatele lor tradiționale. Mă gândesc la cultura acestor popoare, sufletele calde, imi aduc aminte de dansuri tradiționale ... și aș vrea să ne întoarcem în vremurile în care... să revenim la timpurile când granițele nu mai sunt închise și să nu mai fie nevoie de ajutor militar, ci o să stăm la masă și să ne preocupe mai mult cultura. Asta aș vrea să se întâmple, să fie pace.