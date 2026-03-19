Desfășurările de trupe ar putea contribui la oferirea de opțiuni suplimentare lui Trump, în contextul în care acesta ia în calcul extinderea operațiunilor americane, războiul cu Iranul aflându-se deja în a treia săptămână.

Aceste opțiuni includ asigurarea trecerii în siguranță a petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz, o misiune ce ar fi îndeplinită în principal prin forțe aeriene și navale, au declarat sursele. Dar securizarea strâmtorii ar putea însemna și desfășurarea de trupe americane pe coastele Iranului, au declarat patru surse, inclusiv doi oficiali americani.

Administrația Trump a discutat, de asemenea, opțiuni de a trimite forțe terestre pe Insula Kharg din Iran, centrul pentru 90% din exporturile de petrol ale Iranului, au declarat cele trei persoane familiarizate cu problema și trei oficiali americani. Unul dintre oficiali a spus că o astfel de operațiune ar fi foarte riscantă. Iranul are capacitatea de a atinge insula cu rachete și drone.

Statele Unite au efectuat lovituri împotriva țintelor militare de pe insulă pe 13 martie, iar Trump a amenințat că va lovi și infrastructura petrolieră critică a acesteia. Cu toate acestea, având în vedere rolul său vital în economia Iranului, controlarea insulei ar fi probabil considerată o opțiune mai bună decât distrugerea ei, spun experții militari.

Riscuri politice semnificative

Orice utilizare a trupelor terestre americane – chiar și pentru o misiune limitată – ar putea prezenta riscuri politice semnificative pentru Trump, având în vedere sprijinul redus din partea publicului american pentru campania împotriva Iranului și promisiunile din campania electorală ale lui Trump de a evita implicarea SUA în noi conflicte din Orientul Mijlociu.

Oficialii administrației Trump au discutat, de asemenea, posibilitatea desfășurării forțelor americane pentru a securiza stocurile de uraniu puternic îmbogățit ale Iranului, a declarat una dintre persoanele familiarizate cu această chestiune.

Sursele nu cred că o desfășurare a forțelor terestre - oriunde în Iran - este iminentă, dar au refuzat să discute detaliile planificării operaționale a SUA.

Experții spun că sarcina de a securiza stocurile de uraniu ale Iranului ar fi extrem de complexă și riscantă, chiar și pentru forțele de operațiuni speciale ale SUA.

Obiectivele SUA în Iran

Un oficial al Casei Albe, care a vorbit sub condiția anonimatului, a declarat: „Nu s-a luat nicio decizie privind trimiterea de trupe terestre în acest moment, dar președintele Trump păstrează în mod înțelept toate opțiunile la dispoziția sa. Președintele se concentrează pe îndeplinirea tuturor obiectivelor definite ale Operațiunii Epic Fury: distrugerea capacității Iranului de rachete balistice, anihilarea marinei lor, asigurarea faptului că grupurile lor teroriste nu pot destabiliza regiunea și garantarea faptului că Iranul nu va putea niciodată să dețină o armă nucleară”.

Pentagonul a refuzat să comenteze.

Discuțiile au loc în contextul în care armata SUA continuă să atace marina iraniană, stocurile de rachete și drone ale acesteia, precum și industria sa de apărare.

SUA au efectuat peste 7.800 de lovituri aeriene de la declanșarea războiului pe 28 februarie și au avariat sau distrus peste 120 de nave iraniene până în prezent, potrivit unei fișe informative publicate miercuri de Comandamentul Central al SUA, care coordonează cele aproximativ 50.000 de trupe americane din Orientul Mijlociu.

Trump a declarat că obiectivele sale depășesc degradarea capacităților militare ale Iranului și ar putea include asigurarea unui pasaj sigur prin strâmtoare și împiedicarea Iranului să dezvolte o armă nucleară.

Trupe terestre în Iran?

Forțele terestre ar putea contribui la extinderea opțiunilor sale pentru atingerea acestor obiective, dar prezintă un risc semnificativ. Chiar și fără un conflict direct în Iran, 13 soldați americani au fost uciși până acum în război și aproximativ 200 au fost răniți, deși marea majoritate a rănilor au fost minore, afirmă armata americană.

De ani de zile, Trump i-a criticat pe predecesorii săi pentru implicarea în conflicte și a promis să țină Statele Unite departe de războaiele străine. Dar, mai recent, el a refuzat să excludă posibilitatea trimiterii de „trupe terestre” în Iran.

Un oficial de rang înalt de la Casa Albă a declarat pentru Reuters că Trump are diverse opțiuni pentru a pune mâna pe materialul nuclear al Iranului, dar nu a decis încă cum să procedeze. „Cu siguranță există modalități prin care ar putea fi obținut”, a spus oficialul, adăugând: „El nu a luat încă o decizie.”

Într-o declarație scrisă adresată miercuri congresmenilor, directorul Serviciului Național de Informații, Tulsi Gabbard, a afirmat că programul de îmbogățire nucleară al Iranului a fost distrus de atacurile din iunie, iar intrările în acele facilități subterane au fost „îngropate și astupate cu ciment”.

Cum rămâne cu Strâmtoarea Ormuz?

Sursele au afirmat că discuțiile despre întăririle americane merg dincolo de sosirea, săptămâna viitoare, în Orientul Mijlociu, a unui Grup Amfibiu de Intervenție, însoțit de o Unitate Expediționară a Marinei care include peste 2.000 de pușcași marini.

Însă una dintre surse a remarcat că armata SUA pierde un număr semnificativ de forțe odată cu decizia de a trimite portavionul USS Gerald R Ford în Grecia pentru întreținere, după un incendiu la bordul navei.

Trump a oscilat, de asemenea, în privința necesității ca SUA să asigure securitatea Strâmtorii Ormuz.

După ce a afirmat inițial că Marina SUA ar putea escorta navele, el a solicitat altor țări să ajute la deschiderea acestei căi navigabile cheie. Având în vedere interesul redus din partea aliaților, Trump a speculat miercuri asupra posibilității de a pleca pur și simplu. „Mă întreb ce s-ar întâmpla dacă am «termina» cu ce a mai rămas din statul terorist iranian și am lăsa țările care o folosesc, spre deosebire de noi, să fie responsabile pentru așa-numita «strâmtoare»?”, a postat Trump pe Truth Social.