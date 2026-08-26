S-a dat alerta în stațiunea Olimp înainte ca plaja să se aglomereze.

Corespondent Pro TV: „Obiectul suspect a fost descoperit de turiștii care au venit la plaja puțin înainte de ora 7 pe mal. Au tras aparatul de zbor pe țărm și au sunat la 112”.

În scurt timp, perimetrul a fost izolat, iar accesul turiștilor pe plajă a fost restricționat. Salvamarii au primit misiunea de a supraveghea plaja dinspre mare și de a se asigura că nimeni nu se apropie de zona stabilita de autorități.

Locuitor: „Am văzut un obiect ca o dronă. Cam un metru, două aripi laterale. Aici pe plaja eșuată. Am stat să vedem ce se întâmplă, nu ne-au dat voie să coborâm pe plajă”.

După ce geniștii au stabilit că aparatul de zbor fără pilot avea material exploziv la bord, au îngropat drona în nisip și au detonat-o controlat.

Șomandra Cosmin Mircea, Salvamar: „S-a auzit o explozie puternică după ce au îngropat-o în nisip. Noi eram în spate și de acolo am văzut. Poliția era cu perimetru, noi ne-am asigurat maritim că nu intră nimeni”.

Domn: „Nașpa rău. nu e o siguranță, nu știm ce se întâmplă”.

Potrivit Ministerului Apărării, este prima dronă cu material exploziv care ajunge pe litoralul românesc după incidentul din 5 iunie - când o dronă s-a autodetonat în portul Constanța.

Corespondent Pro TV: „Totul s-a întâmplat în această dimineață, puțîn după ora 6:00 un turist se plimba pe plajă cu soția lui. Mergeau să vadă răsăritul. La un moment dat au zărit un obiect suspect plutind pe valuri. S-au apropiat și și-au dat seama că ar putea fi vorba despre un aparat de zbor și au sunat imediat la 112. Între timp, turiștii au scos aparatul de zbor. Aici, pe plajă, imediat s-a dat alerta. Așa cum vă spuneam, la fața locului au venit polițiștii, salvatorii de la ISU Dobrogea, pompierii, dar și geniștii de la SRI, dar și jandarmii. S-a făcut un perimetru. Toți turiștii care se aflau aici pe plajă, care veneau să vadă răsăritul, au fost imediat evacuați, iar cei care erau la hoteluri și veneau pe plajă au fost opriți pe faleză. Nu au avut voie să se apropie. De altfel, a fost dat și un mesaj RO-ALERT pe care l-au primit toți locuitorii din zonă, dar și turiștii care se aflau aici. Mesajul RO-ALERT spunea că pe o plajă aflată în fața unui resort din stațiunea Olimp are loc o operațiune controlată de detonare a unei drone. Și turiștii sunt rugați și sfătuiți să păstreze distanța. Practic asta s-a și întâmplat. După ce au venit aici, geniștii au verificat aparatul de zbor. Au văzut că are încărcătură explozivă. Această încărcătură a fost luată și a fost pusă aici în nisip. A fost îngropată și a fost detonată. Apoi, aparatul de zbor a fost luat și vă fi dus pentru a fi analizat. După aproximativ 4h, turiștii au avut voie să vină înapoi pe plajă și să își continue cumva ziua la plajă. Oamenii îmi spuneau că s-au speriat și nu înțelegeau ce se întâmplă. Îmi spuneau că ziua lor a fost compromisă practic. Sunt puțini turiști aici, pe plaja din Olimp, marea este foarte agitată, are valuri mari. De altfel, cât am stat aici, au fost oameni care au intrat totuși în apă și salvamarii au florat în continuu pentru că sunt curenți, valuri mari.Este arborat steagul roșu de la Eforie și până la Vama Veche și cel mai probabil, steagul roșu va rămâne arborat și astăzi, dar și mâine, pentru că marea va fi agitată”.