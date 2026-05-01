Este vorba despre un tânăr de 19 ani din București, care se îndrepta spre Vama Veche.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa au anunţat că, vineri, în jurul orei 9, poliţiştii din Medgidia au fost sesizaţi prin apel 112 cu privire la faptul că, pe autostrada A2, un autoturism care se deplasa spre Constanţa circula haotic.

Ce alcoolemie avea la volan

”Echipajele rutiere au interceptat vehiculul vizat la kilometrul 193, însă conducătorul auto a ignorat semnalele regulamentare de oprire, continuându-şi deplasarea în viteză. În acest context, a fost declanşată o procedură de urmărire în care a fost cooptat şi elicopterul Inspectoratului General al Aviaţiei, aflat în misiune de monitorizare în zonă. Cooperarea interinstituţională a fost decisivă, echipajul aerian furnizând date în timp real poliţiştilor de la sol despre dinamica traficului şi poziţia fugarului, permiţând astfel o interceptare sigură, fără a pune în pericol ceilalţi participanţi la drum”, au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa.

Ei au precizat că maşina a fost imobilizată la kilometrul 196. La volan era un tânăr de 19 ani, din Bucureşti, care se deplasa către Vama Veche, fiind singur în autoturism.

Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat o valoare de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Şoferul a fost dus la spital pentru recoltarea probelor biologice care vor stabili nivelul alcoolemiei. Poliţiştii au deschis dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.