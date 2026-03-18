Guvernul a aprobat conceptul sistemului public de avertizare „MD-ALERT”, menit să asigure transmiterea rapidă a informațiilor în situații periculoase.

În prezent, Republica Moldova nu dispune de un mecanism eficient care să permită trimiterea în timp real a mesajelor de avertizare către populație, în cazuri precum inundații, caniculă extremă sau fenomene meteo severe, informează Moldpres.

Sistemul „MD-ALERT” ar urma să devină funcțional în 2027 și va utiliza rețelele de telefonie mobilă pentru a transmite mesaje direct către persoanele aflate în zonele vizate. Nu va fi nevoie de instalarea unor aplicații suplimentare, ceea ce va permite informarea rapidă a populației și intervenții mai eficiente din partea autorităților.

Implementarea proiectului este estimată la aproximativ 5 milioane de euro, sumă care include și costurile de mentenanță pentru primii cinci ani. Finanțarea va fi asigurată integral printr-un împrumut de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Ulterior, cheltuielile de întreținere, estimate la circa 340.000 de euro anual, vor fi acoperite din bugetul de stat.

De când e implementat sistemul în România

În România, sistemul RO-ALERT a fost introdus oficial prin Ordonanța de Urgență nr. 72 din 5 octombrie 2017, devenind operațional la nivel național în cursul anului 2018, iar site-ul oficial a fost lansat pe 15 septembrie 2018. Raed Arafat, șeful DSU, preciza atunci că RO-ALERT a costat aproximativ 6 milioane de euro, iar sistemul era folosit şi în ţări precum Olanda, Letonia, SUA, Israel.

În februarie 2026, s-a decis că din luna mai vom primi mai puține mesaje Ro-Alert cu alarmă stridentă. Sistemul este în curs de perfecționare, astfel încât vor fi introduse și alte tipuri de alerte, dar cu sunet mai scurt si mai discret. În plus, se lucrează, potrivit lui Raed Arafat, și la o opțiune, astfel încât mesajele să sune diferit, dacă suntem afară sau în casă.

Sistemul RO-ALERT este folosit în situaţii majore în care viaţa şi sănătatea cetăţenilor sunt puse în pericol, precum fenomene meteo extreme, inundaţii, atac terorist sau alte situaţii care ameninţă grav comunităţile.